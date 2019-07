Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Simon Zajc, minister za okolje in prostor: Okolje bo moralo rasti na račun kapitala

Simon Zajc, v prejšnjem sklicu parlamenta poslanec SMC, položaj okoljskega ministra zaseda dobre tri mesece. Nadomestil je Jureta Lebna, ki je v pol leta ministrovanja pridobil ugled najučinkovitejšega ministra vlade Marjana Šarca, nato pa odstopil zaradi obtožb v zvezi z naročilom makete drugega tira. Zajc, ki je to polovico leta preživel na položaju Lebnovega državnega sekretarja, naj bi predstavljal zagotovilo, da se bo delo na okoljskem ministrstvu nadaljevalo na enak način. Z Lebnom sta prijatelja in se redno slišita po telefonu.

Predvsem se mu zdi ključno do konca izpeljati prenovo zakonodaje s področja odpadkov, ki bi odpravila anomalije glede ravnanja z odpadno embalažo. Še en pomemben izziv, ki so si ga zastavili na okoljskem ministrstvu, pa je priprava prvega zakona o podnebnih spremembah, s katerim bi se Slovenija zavezala ogljični nevtralnosti do leta 2050.

Kako ste se danes pripeljali v službo?