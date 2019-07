Se Severni Irski obeta enakopravnejša prihodnost?

Britanski poslanci z veliko večino podprli pravico do splava in istospolnih porok

Britanski poslanci so včeraj z veliko večino podprli, da pravica istospolnih oseb do zakonske zveze in lažjega dostopa do umetne prekinitve nosečnosti začne veljati tudi v Severni Irski, razen če uspe Belfastu do 21. oktobra ponovno oblikovati vlado, piše STA. Te pravice v drugih delih Velike Britanije veljajo že več let.

Glasovi sami po sebi ne spreminjajo nobenega zakona na Severnem Irskem. Obe vprašanji sta v domeni regionalne vlade, a vladajoča koalicija le-te je propadla leta 2017. To je ustvarilo vakuum moči, ki ostaja nezapolnjen. Britanski poslanci so se tako odločili razširiti pravice do splava in LGBT+, dokler bo vladna koalicija v regiji ostala paralizirana. S tem so postavili temelje spremembam, ki bi regijo uskladile s politikami preostalega Združenega kraljestva.

Odbor Združenih narodov je dejal, da so zakoni o splavu na Severnem Irskem ustvarili "hude in sistematične kršitve pravic".

Zagovorniki pravic do splava in istospolnih porok se že leta borijo za liberalizacijo zakonov na Severnem Irskem, kateri so mnogo bolj restriktivni kot v preostalem Združenem kraljestvu. Odbor Združenih narodov je dejal, da so zakoni o splavu na Severnem Irskem ustvarili "hude in sistematične kršitve pravic". Ankete kažejo, da večina ljudi v regiji podpira odpravo prepovedi porok istospolnih parov, sploh po legalizaciji v Angliji in Walesu leta 2013. Dve tretjini severnoirskega prebivalstva verjame, da splav ne bi smel biti kaznivo dejanje, obenem pa podpirajo ukrepanje britanskega parlamenta v odsotnosti regionalne vlade.

A vsem spremembam v smeri enakopravnosti je ostro nasprotovala Demokratična unionistična stranka (DUP), ki v Londonu podpira konservativce Therese May. DUP je tudi tokrat protestirala proti spremembam, ki so jih v torek podprli britanski poslanci. Vodja stranke v parlamentu, Nigel Dodds, je komentiral, da je za obravnavo teh vprašanj na lokalni ravni odgovorna regionalna vlada Severne Irske.

Dopolnila o istospolnih porokah so britanski poslanci sprejeli s 383 glasovi za in 73 proti, dopolnila o lažjem dostopu do umetne prekinitve nosečnosti pa s 332 za in 99 proti. Ukrepi bodo začeli veljati, če Severna Irska do 21. oktobra ne bo obnovila regionalne vlade. Če bi se ta do roka ponovno vzpostavila in začela delovati, bo sama pristojna za odobritev ali pa razveljavitev sprememb.

