Elita z zasebnih šol vodi Združeno kraljestvo

S tem, ko si premožni Britanci lahko kupijo šolanje na zasebni šoli, si dejansko kupijo privilegije v družbi

© Wikimedia Commons

Avtorji raziskave organizacije Sutton Trust in komisije za družbeno mobilnost so preučili izvor 5000 ljudi, ki so na visokih položajih v Združenem kraljestvu. Tako so ustvarili sliko, kdo vodi to državo v letu 2019. Ta je pokazala, da je to ozka skupina ljudi, ki sodijo med 7 odstotkov prebivalcev, ki so obiskovali zasebne šole, in 1 odstotek tistih, ki so diplomirali na elitnih univerzah Oxford ali Cambridge, poroča Open Democracy. Prevladovanje članov te elite je najbolj očitno v politiki, posebej izstopajoče je njihovo število med lordi, ki sedijo v lordski zbornici, drugem domu britanskega parlamenta.

Združeno kraljestvo je pred izstopom iz EU. Glavna opozicijska stranka se ukvarja z notranjimi boji. Državi grozi najhujša recesija od leta 2007. Člani vladne konservativne stranke pa bodo po vsej verjetnosti na čelo vlade spet postavili človeka iz elitne šole Eton. To bo dvajseti britanski premier iz te elitne šole. Ne glede na to, ali bo premier postal Boris Johnson ali Jeremt Hunt, bo zmagovalec zasebno šolstvo, v uredniškem uvodniku piše Guardian.

S tem, ko sta hodila v to šolo, sta nedvomno pripadnika elite. Študija Sutton Trust je pokazala, da imajo tisti, ki obiskujejo zasebne šole, petkrat več možnosti, da zasedejo vodilni položaj v državi, kot tisti, ki obiskujejo državne šole.

Izobrazbo v teh šolah svojim otrokom lahko privoščijo le premožne družine, to so tiste z letnimi prihodki več kot 120 tisoč funtov. To je eden od ključnih razlogov za razlike v družbi, saj zasebne šole lahko porabijo na učenca trikrat več kot državne. Ko Boris Johnson obljublja, da bo poskrbel za pošteno financiranje šol, ne govori o izenačenju standardov državnih šol s standardi zasebnih, da bi učenci državnih šol lahko imeli enake možnosti za dostop do elitnih univerz in potem tudi za ustvarjanje premoženja z delom, kot jih imajo učenci zasebnih šol.

V zadnjih desetih letih je britanska država znesek za financiranje državnih šol na učenca znižala za 8 odstotkov, v istem času so se šolnine za zasebne šole povišale za 49 odstotkov na povprečno 14.289 funtov v letu 2018. To je približno polovica povprečnega letnega prihodka delavca v Združenem kraljestvu.

Po mnenju Guardiana je ob tem pomembno vprašanje, zakaj je dovoljeno, da se skupina bogatih v izobraževalnem smislu lahko odcepi od preostalega dela naroda. S tem, ko si lahko kupijo šolanje na zasebni šoli, si dejansko kupijo privilegije v družbi. Ko je treba odpraviti ekonomske in družbene krivice, zato zasebno šolstvo ne more biti izjema.