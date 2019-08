Janša in angleščina

Dobrodošlica z napako

© Twitter

Predsednik SDS Janez Janša je dobrodošlico novi ameriški veleposlanici v Ljubljani Lyndi Gaye Cleveland izrekel na Twitterju, in sicer tako, da je napačno napisal angleško besedo "welcome". To nas je spomnilo na njegove govore in intervjuje v angleškem jeziku. Enega si lahko ogledate na tej povezavi.

O novi ameriški veleposlanici si lahko več preberete v članku Gospodinja in veleposlanica, v katerem Vasja Jager piše o tem, da gospa nima diplomatskih izkušenj, je pa goreča kristjanka in podpornica ameriške desnice. >>

qGLzkU5OfkI