Nazaj k bistvu

Kognitivna disonanca nastopi kot občutek neugodja, ko so naša prepričanja v konfliktu. Ko odmevna zgodba, recimo ji poljska basen, prisili vsejedca pogledati zrezku v oči, to ponavadi vodi v vsesplošno ogorčenje – ali pa posmeh (morda kar oboje hkrati). Zakaj brutalni posnetki goveda v Luki Koper zbujajo sočutje do živali, posnetki protestnikov pred mariborsko klavnico pa bes nad aktivisti?

V Luki Koper je krava krava in v Mariboru je krava hrana, razlika pa ni le v tem, kako daleč se pelje v smrt. Med eno in drugo kravo je razlika tolikšna kot med kravo za mleko in družinskim mačkom; ali med konjem za burger in (taistim?) konjem za šport.

V tekoči javni razpravi o "travožerstvu" smo slišali okoljske, oplazili humanitarne in se trenutno mudimo pri zdravstvenih argumentih za veganstvo. Etični vidik – motiv večine veganov – je pogosto zanemarjen. Terja namreč preseči specizem; ravno tega, ki v dveh enakih, a različnih kravah ponazori konflikt vrednot v vsej njegovi absurdnosti.

