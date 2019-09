Sloveniji resor za krizno upravljanje

Slovenski kandidat Janez Lenarčič je postal novi evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje

Novi evropski komisar Janez Lenarčič in Jelko Kacin na letnem posvetu slovenske diplomacije na Brdu

© Borut Krajnc

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila porazdelitev resorjev komisarskim kandidatom in kako bo organizirano delo v komisiji. Slovenskega kandidata Janeza Lenarčiča se je najpogosteje omenjalo v povezavi z resorjem za humanitarno pomoč in širitev, dodeljen pa mu je bil resor za krizno upravljanje in humanitarno pomoč. Predsednica je sicer že včeraj objavila seznam komisarskih kandidatov, a brez resorjev. V novi ekipi, ki bo predvidoma 27-članska, saj je britanski izstop iz povezave načrtovan pred začetkom dela nove komisije, je 13 žensk, kar je največ do zdaj. Osem članov komisije je komisarjev že zdaj, ko komisijo vodi Luksemburžan Jean-Claude Juncker.

V preteklosti so resor za humanitarno pomoč in krizno upravljanje vodile sledeče države: Ciper (2014-2019), Bolgarija (2010-2014), Belgija (2004-2010) in druge. Celoten seznam je dostopen na tej spletni povezavi. Omenjeni resor ima nadzoruje 140 mednarodnih strokovnjakov za humanitarnost, vzdržuje 44 delovnih skupin na terenu v 39 državah in ima 320 uslužbencev.

Nov kolegij bo imel osem podpredsednikov. Nizozemec Frans Timmermans bo izvršni podpredsednik za zelene teme, Danka Margrethe Vestager bo izvršna podpredsednica za digitalne teme. Latvijec Valdis Dombrovskis bo izvršni podpredsednik za gospodarske teme. Vsi trije bodo obenem komisarji. Timmermans bo komisar za podnebno ukrepanje, Vestagerjeva bo še naprej komisarka za konkurenco, Dombrovskis pa komisar za finančne storitve.

Preostali podpredsedniki so Španec Josep Borrell, ki je obenem visoki zunanjepolitični predstavnik, Čehinja Vera Jourova, ki bo komisarka za vrednote in transparentnost, Grk Margaritis Schinas, ki bo komisar za zaščito evropskega načina življenja, Slovak Maroš Šefčovič, ki bo komisar za medinstitucionalne odnose, in Hrvatica Dubravka Šuica, ki bo komisarka za demokracijo in demografijo.

Francozinja Sylvie Goulard je dobila resor za notranji trg, Madžar Laszlo Trocsanyi resor za soseščino in širitev, Irec Phil Hogan resor za trgovino, Italijan Paolo Gentiloni resor za gospodarstvo.

Komisarske kandidate po razdelitvi resorjev čakajo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, ki bo od 21. do 24. oktobra, novembra pa naj bi komisija začela delati.

Po poročanju Radia Slovenija pa bi lahko kar nekaj kandidatov imelo težave pri potrditvi pred odbori zaradi bremen iz preteklosti. Poljskega kandidata Janusza Wojciechowskega in francosko kandidatko Sylvie Goulard tako denimo preiskuje evropski urad za boj proti goljufijam Olaf, madžarski kandidat Laszlo Trocsanyi je bil pravosodni minister, ki je pripravil sporne reforme madžarskega pravosodja, zaradi katerih se je Budimpešta z Brusljem zapletla v odmeven spor, romunska kandidatka Rovana Plumb pa ne more povsem uiti (sicer že nekaj let) stari korupcijski aferi.

