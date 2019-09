Gospodarska "javna" služba

V krajevni skupnosti Jagodje - Dobrava so pred dnevi začeli zbirati podpise proti zaprtju tamkajšnje poštne poslovalnice. Pošta Slovenije namreč v skladu s svojo strategijo "optimizira" svoje omrežje, kar v laičnem žargonu pomeni predvsem ukinjanje številnih "tržno nezanimivih" poslovalnic. Zapiranje poslovalnic je sicer samo še en kamenček v mozaiku spornih praks vse bolj skomercializirane Pošte Slovenije.

Pošta Slovenije v okviru racionalizacije že več let klesti kvalitete storitev in razgrajuje nekdaj zavidljivo prodajno mrežo. Poleg ukinjanja poslovalnic je priljubljen ukrep tudi varčevanje na delavcih. Na pošti se že dolgo soočajo z manjkom zaposlenih. Tisti, ki vztrajajo, so soočeni s slabimi delovnimi razmerami, ki odvračajo celo tujo delovno silo. Rezultat: fantastični dobički.

Primer Pošte Slovenije kaže na popolno odsotnost vizije javne gospodarske službe, ki jo vse bolj nadomešča kratkovidno pehanje za dobičkom, izkoriščanje delavcev in – bebavi prodajni programi.

