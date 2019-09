Uber bo odpuščal

Brez dela bo ostalo 435 ljudi

© Dllu / WikiCommons

Ameriško podjetje Uber, ki upravlja z istoimensko spletno platformo za posredovanje prevozov, bo odpustilo osem odstotkov zaposlenih v svojih produktnih in inženirskih enotah. Brez dela bo tako ostalo 435 ljudi. Pri Uberju so zapisali, da bo lahko le na ta način našli pot do dobičkonosnega poslovanja.

Uber je svoje poslovanje po svetu razširil zelo hitro, saj je število njegovih zaposlenih preseglo 27.000. Zdaj trdijo, da je čas, da poskrbijo za večjo učinkovitost. Omenili pa so tudi, da pripravljajo še nekatere druge kadrovske spremembe ter poudarili, da to ne pomeni, da ne bodo več zaposlovali. Kot trdijo bodo še naprej iskali kadre s področja visoke tehnologije, pri čemer pa bodo osredotočeni na to, da bodo njihove ekipe majhne in visoko produktivne.

Julija je Uber, ki pravi, da daje velik pomen "neizporsnemu postavljaju prioritet", že ukinil tudi 400 delovnih mest v marketingu.

