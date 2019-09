Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka: Demokracije ni brez svobodnih medijev

Pogovor z državno sekretarko na ministrstvu za kulturo Tanjo Kerševan Smokvina o novem zakonu o medijih ter o tem, da sta vprašanje svobodnih medijev in njihovo preživetje preveč pomembni, da bi ju prepustili trgu

Tanja Kerševan Smokvina je leta 2014 doktorirala na ljubljanski Fakulteti za družbene vede s področja komunikologije. Večino svoje poklicne poti je preživela na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Med drugimi je bila vključena tudi v mednarodni projekt COMPACT, ki se je ukvarjal z družbenimi mediji in dezinformacijami. Za državno sekretarko na ministrstvu za kulturo je bila imenovana marca 2019, na ministrstvo pa je prišla skupaj z novim ministrom Zoranom Pozničem.

Ministrstvo za kulturo je sredi poletja pripravilo nov zakon o medijih. Pred dnevi se je končala javna razprava in zdaj na ministrstvu pregledujejo pripombe. Veliko jih je, pahljača različnih, nekateri so utemeljene, druge strokovne, tretje takšne, da je iz njih jasno prepoznaven kapitalski ali kakšen drug interes. Zakon naj bi malenkostno popravili, tudi pri vprašanju sankcioniranja sovražnega govora, in ga poslali v parlamentarno proceduro. Kakšna bo njegova usoda, ga čaka referendum ali ne, je težko napovedati.

»Ne komunizem ne kapitalizem, nas bo uničil žurnalizem – novinarstvo brez novinarjev,« bi o vsem tem dejala pred dnevi preminula novinarka Večera in nekdanja kolumnistka Mladine Dragica Korade.

Spremljate slovenske medije? Kaj berete? Kaj poslušate, gledate? Kje srfate?