Mladina v petek zapira vrata ...

... v podporo podnebnemu štrajku, ki bo trajal od 11.55 do 14.00 na Trgu republike

Mladina v podporo globalnemu podnebnemu štrajku v petek, 27. septembra, od 11.55 do 14.00 zapira vrata uredništva in se z ekipo novinarjev, urednikov in drugih sodelavcev pridružuje skupnemu boju za podnebno pravičnost na Trgu republike. Pridružite se nam in delite naprej!

