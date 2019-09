Podnebni štrajk del šolskega programa

Direkcija za izobraževanje mesta Dunaj je podnebni protest, napovedan za petek, 27. septembra, v vseh dunajskih šolah razglasila za šolsko prireditev

Podnebni protest na Kongresnem trgu v Ljubljani marca letos. V Sloveniji podnebni štrajk (še) ni del šolskega programa.

Direkcija za izobraževanje mesta Dunaj je podnebni protest, napovedan za petek, 27. septembra, v vseh dunajskih šolah razglasila za šolsko prireditev. To pomeni, da se bodo lahko učenci v okviru pouka udeležili protesta, čigar glavna pobudnica je mreža Earth Strike. Tako imenovani podnebni štrajk se bo na isti dan ob 11.55 zgodil tudi v Ljubljani (in v drugih mestih po Sloveniji), a pri nas ga šolski sistem ni razglasil za šolsko prireditev, čeprav ga organizirajo mladi (Mladi za podnebno pravičnost).

V spremstvu učiteljev pa bodo lahko učenci dunajskih šol jutri obiskali podnebni protest v avstrijskem glavnem mestu. Mestna ministrica za izobraževanje Iris Rauskala pa je poudarila, da morajo šole oziroma učitelji udeležbo ustrezno povezati s šolsko snovjo o podnebnih sprememb ali spoznavanju demokratičnih orodij. Udeležba na protestu je prostovoljna, vendar pa se morajo učenci nanj prijaviti.

Tema okoljskih sprememb na Dunaju že nekaj časa stopa v ospredje in mesto se zaveda, da mora prispevati k okoljskim rešitvam tudi na vsakodnevni ravni. Konkretno, Dunajske ljudske univerze (VHS) so se v luči petkovega podnebnega protesta odločile, da dodatno zmanjšajo ogljični odtis in uvedejo petke brez tiskanja (No Print Friday) oziroma tiskanje zgolj nujno potrebnih tiskovin.

»Z uvedbo skupnih tiskalnikov, namesto naprav v posameznih pisarnah, nam je že uspelo zmanjšati količino tiskanja. Z akcijo »No Print Friday« gremo še korak dlje, poskušamo namreč dodatno senzibilizirati ljudi in dolgoročno zmanjšati uporabo tiskalnikov,« je razložil Herbert Schweiger, direktor VHS.