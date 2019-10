Žižek: Levice ne sme biti strah nagovoriti običajne ljudi

Slavoj Žižek pravi, da je navdušen nad mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg. Ni karikatura ženske, ni nežna, ne poziva k dialogu, ampak zahteva ukrepanje. »To so ženske, ki jih imam rad,« je dejal Žižek. Kritizirajo pa jo predvsem starejši moški in moški, ki so dejansko šovinisti, pretvarjajo pa se, da to niso.

Slavoj Žižek v oddaji JOE

© YouTube / Joe

Desnica danes uporablja umazan, brezsramen jezik, odgovor levice na to je popolna katastrofa, je v oddaji Joe dejal filozof Slavoj Žižek. Ker uporablja povsem nadzorovan politično korekten jezik, je treba ves čas razmišljati, katere besede uporabiti, da ne bi koga prizadeli. Profesorji na univerzah imajo posebna usposabljanja, katere šale smejo pripovedovati, da ne bi koga prizadeli.

Za desničarje, kot sta predsednik ZDA Donald Trump in britanski premier Boris Johnson, vedno znova mislimo, da se globlje ne morejo spustiti. Žižek ugotavlja, da so levičarski liberalci v času Trumpove predvolilne kampanje naredili napako, ko so ob vsaki novi priložnosti, ko se je ustrelil v koleno, govorili, da je zdaj pa z njim res konec. Dejansko pa se mu ni nič zgodilo.

Žižku je všeč, da je zadnja razprava v britanskem parlamentu pokazala, da so laburisti tisti, ki imajo minimalno mero sramu, olike. Ob tem je spomnil na razpravo o predlogu zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti v državnem zboru, ko je poslanec SDS Pavel Rupar »v slogu Donalda Trumpa in Borisa Johnsona z zlobnim nasmeškom« dejal: »Ampak je v tem državnem zboru v proceduri sprejemanja oziroma odločitev v delovnem telesu enakih možnosti toliko nestrpnosti zato, ker smo nekateri razmišljali drugače, da bi, oprostite, gospa Širca in gospa Potrata, toliko, da bi jih od moških pričakoval. Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja za to, da bi ugotovil, katerega spola sploh ste, da lahko izjavljate take grdobije, kot ste jo na račun tistih, ki smo drugače mislili ... To ni sovražni govor, to so dejstva, ki so bila v tem parlamentu izpostavljena.«

Žižek je predlagal, da bi levičarji morali spremeniti retoriko, saj je predsednik Ronald Reagan s svojo politiko, ki je med drugim prisilila ženske, da so se začele v večji meri zaposlovati, ker so možje ostali brez zaposlitve, naredil več škode "družinskim vrednotam" kot vsa propaganda za podporo LGBT+ skupnosti skupaj.

Po teh Ruparjevih besedah je prišel trenutek resnice, meni Žižek. Poslanci desnice so se smejali, ker so te besede vzeli kot šalo, poslanci levice pa niso mogli verjeti, kaj so slišali, bili so preprosto osramočeni. Na podlagi te izkušnje je prepričan, da ima zdaj levica edinstveno priložnost, da pridobi kar precej novih volivcev, če jim pove, da desnica nima morale, spoštljivosti.

V ZDA so v 80. letih prejšnjega stoletja republikanci poudarjali "družinske vrednote". Levica jim je ugovarjala, da s tem izključujejo določene skupine ljudi, kot so istospolni pari. Žižek je takrat predlagal, da bi levičarji morali spremeniti retoriko, saj je predsednik Ronald Reagan s svojo politiko, ki je med drugim prisilila ženske, da so se začele v večji meri zaposlovati, ker so možje ostali brez zaposlitve, naredil več škode "družinskim vrednotam" kot vsa propaganda za podporo LGBT+ skupnosti skupaj.

Levica seveda ne sme postati homofobna, a naj je ne bo strah nagovoriti običajnih ljudi, ki podpirajo minimalno dostojanstvo. V ZDA je skrivnost uspeha senatorja Bernarda Sandersa v tem, da mu je uspelo pridobiti ljudi, ki bi sicer volili za Trumpa.

Na kritike nekaterih levičarjev, da je bil v Torontu preveč prijazen do Jordana Petersona, Žižek odgovarja, da je vedel, kaj počne. Ker Peterson levičarje ves čas prikazuje kot svoje sovražnike, politične fanatike, mu je želel pokazati, da je levičar lahko prijazen, civiliziran človek. Po odzivih sodeč mu je to uspelo. Njegovo sporočilo ljudem je bilo, da levičarji to, kar jim govori Peterson, lahko naredijo bolje kot konservativci.

Danes je zelo modno ustvariti določeno podobo ženstvenosti, ki povsem ustreza sodobnemu globalnemu kapitalizmu, čeprav je ta še vedno patriarhalen.

Žižek je še dejal, da je navdušen nad mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg. Ne govori, da bi morali bolj razumeti, ne pretvarja se, da ve. Njeno sporočilo je, da je treba znanost jemati resno. Ni karikatura ženske, ni nežna, ne poziva k dialogu, ampak zahteva ukrepanje. »To so ženske, ki jih imam rad,« je dejal Žižek. Kritizirajo pa jo predvsem starejši moški in moški, ki so dejansko šovinisti, pretvarjajo pa se, da to niso, saj govorijo, da so moški po naravi preveč nasilni, agresivni, ženske pa bolj pripravljene na sodelovanje. Pod krinko te lažne podpore ženstvenosti se na subtilen način vzpostavlja nova oblika konformistične etike.

Danes je zelo modno ustvariti določeno podobo ženstvenosti, ki povsem ustreza sodobnemu globalnemu kapitalizmu, čeprav je ta še vedno patriarhalen. Zato ne gre govoriti o strupeni možatosti, ampak je potrebna natančna analiza, kaj nam prodajajo kot strupeno možatost. Katero podobo ženstvenosti nam subtilno vsiljujejo.

Bo Trump prihodnje leto na predsedniških volitvah spet zmagal? Slavoj Žižek upa, da ne, toda očitno bo elita v demokratski stranki naredila vse, da bo. Če ima takšnega protikandidata, kot je Joe Biden, ima zelo realne možnosti, da vnovič zmaga. Toda če zmaga napačen demokrat, kot je Biden, se Žižek boji, da bo to vrnitev k stari eliti. Če bi leta 2016 zmagala Hillary Clinton, bi ZDA po vsej verjetnosti že bombardirale Iran in Severno Korejo. Trump je nočna mora, je etično sporen, vulgaren, a ni »najslabše, kar si lahko zamislim«, pravi Žižek.

IaF2_rDOLw8