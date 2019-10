Placido Domingo zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju odstopil s položaja direktorja opere

Gibanje #MeToo je odneslo še enega moškega na visoki poziciji

Placido Domingo

© Elekes Andor / WikiCommons

Španski operni zvezdnik Placido Domingo je v sredo zaradi številnih obtožb o spolnem nadlegovanju žensk odstopil s položaja generalnega direktorja operne hiše v Los Angelesu in odpovedal vse tamkajšnje prihodnje nastope. Že septembra je 78-letni pevec odpovedal tudi vse nastope v newyorški Metropolitanski operi.

Domingo se sooča s številnimi obtožbami žensk, da jih je spolno nadlegoval, predvsem v ZDA. Ženske naj bi nadlegoval ali (po)silil v spolne odnose ter se jim maščeval s poklicnega vidika, če so ga zavrnile. Domingo navedbe, ki naj bi bile v opernem svetu javna skrivnost, zanika.

V sredo je sporočil, da mu je opera v Los Angelesu, ki jo je pomagal ustanoviti, zelo pri srcu, vendar pa so obtožbe v medijih ustvarile ozračje, zaradi katerega ne more več služiti tej ustanovi.

Pred odpovedjo nastopov v Metropolitanski operi in Los Angelesu so sodelovanje z Domingom odpovedali opera San Francisca in Dallasa ter Philadelphijski orkester.

Domingo je pred kratkim nastopil tudi v Ljubljani.

