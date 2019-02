Plácido Domingo se vrača v Slovenijo, tokrat z dirigentsko palico

Poleti bo nastopil v Cankarjevem domu

© Elekes Andor

Sloviti tenorist Plácido Domingo se bo v Sloveniji prvič predstavil v vlogi dirigenta. Domingo, dobitnik številnih častnih doktoratov in grammyjev, je v svoji dolgoletni karieri uprizoril kar 150 tenorskih vlog, kar doslej ni uspelo še nobenemu tenoristu. Najbolj znan je po tem, da je bil dolga leta član svetovno znane zasedbe Trije tenorji, v zadnjem času pa postaja vse bolj prepoznaven tudi kot dirigent. V Ljubljani bo pod njegovo taktirko zazvenelo Verdijevo epohalno delo Rekviem, ena od največjih umetnin glasbene literature.

Domingo je bil dolga leta član svetovno znane zasedbe Trije tenorji.

V solistični vlogi se bodo predstavili sopranistka Elvira Hasanagić, mezzosopranistka Violeta Urmana, tenorist Arturo Chacòn-Cruz in basbaritonist Marko Mimica. Solisti bodo nastopili s spremljavo zbora in Orkestra Slovenske filharmonije ter zbora SNG Opera in balet Ljubljana.

Domingov dirigentski debi pri nas si boste lahko ogledali (in mu prisluhnili) 17. junija v Cankarjevem domu, vstopnice pa so na voljo na tej spletni povezavi.

