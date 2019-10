Kam bodo nakazali denar za Krisa, da se izognejo plačilu davka

Društvo, ki je zbralo denar za Krisa, je sprejelo odločitev, kakšen bo naslednji korak po zapletu z davkom

Društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki se je odločilo, da bo znesek, potreben za Krisovo zdravljenje, nakazalo Zvezi prijateljev mladine, ki bo nato znesek nakazalo Krisovim staršem. Le tako jim namreč ne bo treba plačati davka.

Društvo Palčica Pomagalčica je bilo v poslovni register sicer vpisano 3. julija letos. A da bi pridobilo status humanitarne organizacije, bi moralo dobrodelno dejavnost opravljati že najmanj leto dni pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa.

Brez humanitarnega statusa bi namreč morala društvo in Krisova družina plačati davek od zbranega denarja. Gre za visok znesek (3,9 milijona evrov), ki so ga zbrali v dobrem tednu dni in je namenjen zdravljenju spinalne mišične atrofije, za katero trpi Kris. Zdravilo, ki je za zdaj na voljo le v ZDA, stane 2,3 milijona evrov, kar pomeni, da so zbrali še več denarja, kot je bilo potrebno. Če pa bi morali od zbranega zneska (3,9 milijona evrov) plačati davek, bi bilo treba v državno blagajno dati skoraj dva milijona evrov, kar bi pomenilo, da spet ne bi imeli dovolj denarja za zdravljenje.

Zato bodo znesek nakazali Zvezi prijateljev mladine, preostali denar pa bo ostal na računu društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki. O tem, kaj bo s preostankom denarja, bodo javnost obveščali transparentno in bo namenjen tistim, ki ga potrebujejo, pravijo v društvu.

