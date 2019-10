Najemnine bodo višje

Danes bo predstavljen predlog novega stanovanjskega zakona

© Uroš Abram

Ministrstvo za okolje in prostor bo danes predstavilo predlog novega stanovanjskega zakona. Ta bo po napovedih med drugim prinesel zamenjavo neprofitne najemnine s stroškovno, državne garancije za stanovanjska posojila, javno najemniško službo in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Zakonski predlog, ki bo šel danes tudi v javno obravnavo, bosta predstavila minister Simon Zajc in državni sekretar Aleš Prijon, so sporočili iz ministrstva.

V novem zakonu bodo, kot so avgusta za STA povedali na ministrstvu, ukrepi za vzpostavitev pogojev za gradnjo javnih najemnih stanovanj ter spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Glavni ukrep bo sprememba neprofitne najemnine v stroškovno. Neprofitna najemnina je po mnenju predlagateljev že leta prenizka in stanovanjskim skladom ne omogoča vzdrževanja fonda javnih najemnih stanovanj. Stroškovna najemnina bo tako višja, bodo pa socialno ogroženi prejemali še stanovanjski dodatek.

Najemnine v javnih stanovanjih, po novem t. i. stroškovne najemnine, bodo lahko dvakrat višje od zdajšnjih neprofitnih ‒ s pojasnilom, da javni stanovanjski skladi ne bodo več imeli izgube.

Več stanovanj naj bi omogočila višja stopnja zadolževanja republiškega in občinskih stanovanjskih skladov.

Predvidena je tudi možnost državnega jamstva za stanovanjska posojila tudi tistim, ki zaradi oblike zaposlitve oz. višine dohodka ne morejo samostojno najeti posojila. Vlogo poroka bo prevzel Stanovanjski sklad RS, ki bo v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita prevzel dolg in lastništvo nad stanovanjem, pri čemer pa bo upravičencu omogočil nadaljnje bivanje v stanovanju s stroškovno najemnino.

Zakon bo prinesel javno službo za najemniško upravljanje, ki bo imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj, pa tudi spremembe glede upravljanja večstanovanjskih stavb, med drugim glede soglasij stanovalcev, mandata upravnika in pristojnosti inšpekcije.

