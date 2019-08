Klemen Ploštajner, sociolog: Biti najemnik je katastrofa

Stanovanje mora biti dobrina, ki je splošno lahko dostopna, saj je glavni pogoj za normalno življenje

Klemen Ploštajner na protestu proti odločitvi vlade o odkupovanju zemljišč v lasti DUTB po tržnih cenah s strani Stanovanjskega sklada RS

Slovenija se je znašla v hudi stanovanjski krizi, ker se nepremičnine vse bolj koncentrirajo v rokah premožnih lastnikov, predvsem mladi pa zaradi vrtoglavih najemnin in odsotnosti stanovanjske politike ostajajo brez stanovanj. S Klemnom Ploštajnerjem, mladim raziskovalcem na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smo spregovorili o žgoči stanovanjski problematiki, značilni za vso Evropo, neoliberalistični logiki, ki bivalni prostor spreminja v blago, in tem, kako razmišljati o rešitvah, s katerimi bi zadovoljili potrebe uporabnikov, hkrati pa bi omogočile do življenja prijazen prostor.

Klemen Ploštajner, rojen leta 1990, je član Zadrugatorja, stanovanjske zadruge, ki si prizadeva ponuditi alternativno obliko bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema. Njen pilotni projekt prve slovenske najemniške zadruge na Rakovi jelši, pripravljen v sodelovanju z MOL in Javnim stanovanjskim skladom, je naletel na nemalo zapletov.

V Ljubljani se gradi vse več stanovanj. Cene nepremičnin naj bi se zaradi novogradenj znižale, a dogaja se ravno nasprotno – tudi pri najcenejših stanovanjih je treba odšteti več kot 3000 evrov za kvadratni meter. Zdi se, da stanovanje postaja privilegij.