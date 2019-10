Stavka romskih politikov

Romski svetniki vztrajno bojkotirajo krovni državni romski organ

Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov

© Borut Peterlin

Romski svetniki že vse od februarja bojkotirajo Svet romske skupnosti – krovni in državni organ, kjer Romi sami odločajo o svojih zadevah. Moti jih, da ta organ že vse od ustanovitve obvladuje eno romsko društvo, en klan, v bistvu ena romska družina. In dokler bo tako, v svetu ne bodo sodelovali.

Vztrajnost romskih svetnikov je pred dnevi zapazila tudi Slovenska tiskovna organizacija (STA), ki je temu posvetila tematski prispevek. Bojkot sicer traja že od februarja, ko so se romski svetniki odločili brez izjeme bojkotirati volitve v krovni državni organ. »Sporočamo, da ne želimo delovati v sistemu, ki ne deluje, in da ne želimo več, da se romski svetniki izrabljajo za alibi, da neki sistem deluje. Ker dobro vemo, da ne,« je tedaj za Mladino povedal Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov. Svetniki zahtevajo, da se spremeni zakon, ki ureja to področje – zakon o romski skupnosti, ki se neuspešno spreminja oziroma posodablja že leta.

Svet romske skupnosti je nekakšna romska vlada, ki si jo Romi izberejo sami. A sestava tega sveta že leta ne odslikava dejanskih razmer. »Z veljavnim zakonom niso zadovoljene niti najosnovnejše potrebe romske skupnosti. Poleg tega sestava sveta romske skupnosti ne odraža realnega stanja organiziranosti Romov v praksi. In ne odraža resničnih interesov romske skupnosti,« opozarja Rudaš.

In zakaj ne odraža interesov romske skupnosti? Prvič ne zato, ker je bil pred 12. leti že napisan pristransko in sicer tako, da daje dvotretjinsko večino enemu samemu romskemu društvu, ki sicer nosi nekoliko zavajajoče zveneče ime Zveza Romov Slovenije. A če je tedaj bilo to društvo bolj ali manj edina delujoča romska civilno-družbena organizacija, se je odtlej marsikaj spremenilo. Aktivnih romskih društev in zvez je zdaj že precej, a v organu, kjer se med drugim deli tudi finančna pogača, nimajo nobene besede.

Predvsem pa v svetu romske skupnosti nimajo dovolj besede edini legitimno izvoljeni predstavniki Romov – romski svetniki. Pripade jim namreč le tretjina sedežev v tem organu in s tem, v trenutnem sistemu, nimajo nobene moči odločanja. Svet romske skupnosti je bil sicer ustanovljen z zakonom o romski skupnosti, ki ga je leta 2007 napisala vlada Janeza Janše.

Ko smo februarja poklical direktorja urada za narodnosti Stanka Baluha, je deloval pomirjujoče in dejal, da bo pomiril strasti, romske svetnike prepričal v sodelovanje, vlado pa v spremembo zakona. Za zdaj mu še ni uspelo. Baluh sicer urad za narodnosti vodi še trinajsto leto, imenovala pa ga je leta 2006 vlada Janeza Janše. Pred tem je med drugim opravljal delo generalnega tajnika Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci in podpredsednika Društva slovenskih katoliških izobražencev.

Na nek način res ni težko razumeti romskih svetnikov. Celoten državni aparat na področju romske problematike že desetletje in pol vodi zgolj par ljudi in nič ne kaže, da bi se glede tega kmalu kaj spremenilo. Zanimivo bi bilo slišati, kako njihovo delo ocenjujejo prebivalci romskih naselji, predvsem tistih v jugovzhodni Sloveniji. Recimo z vidika odprave socialne bede in splošne izključenosti, osnovnih bivanjskih razmer in izobrazbe ...