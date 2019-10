Štrukelj Kovšci: Je za vabilo na pogovor k vam potrebno, da si član desne stranke?

Državni svetnik Branimir Štrukelj je napisal javno pismo, ki ga je naslovil na predsednika Državnega sveta Aljoza Kovšco

Štrukelj vs. Kovšca

© arhiv Mladine

V celoti objavljamo pismo, ki ga je na predsednika Državnega sveta Alojza Kovšco naslovil sindikalist Branimir Štrukelj, podpisan kot državni svetnik. Slednji se med drugim sprašuje, ali je za vabilo na pogovor k predsedniku DS potrebno, da shod vsaj soorganizirajo desne in še bolj desne politične stranke.

Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta,

v četrtek, 10. oktobra letos, ste na lastno iniciativo – povzemam iz zapisa na straneh Državnega sveta – povabili na pogovor »pobudnike in podpornike« civilne iniciative Rešimo Slovenijo, ki je imela po sprejemu v Državnem svetu nato kasneje tistega dne sklican protestni shod. Protest in 15 zahtev peticije ste podprli. V uvodnem nagovoru ste izpostavili, da je protest legitimna oblika izražanja volje ljudi, in ponovno opozorili, da ste že ob nastopu mandata zagotovili, da boste »gojili pluralizem Državnega sveta«. Z vašim razumevanjem pluralizma sem imel že v preteklosti nekaj težav, nazadnje junija letos, ko ste za uvodničarje na posvetu v organizaciji Državnega sveta z naslovom »Javno in zasebno šolstvo« povabili le zagovornike izenačitve financiranja javnega in zasebnega šolstva iz javnih sredstev, ne pa tudi koga, ki bi zagovarjal drugačna stališča. Glede na to, da ste z imeni uvodničarjev v celoti sledili sugestiji poslanke, ki je članica SDS, sem vam takrat tudi očital, da ste Državni svet potisnili v položaj orodja ene od parlamentarnih strank.

Zdaj se mi je težava z vašim razumevanjem pluralizma ponovila, namreč: slaba dva tedna pred protestnim shodom »Rešimo Slovenijo se je v petek, 27. septembra, pred Državnim zborom odvil protestni shod, na katerem so zlasti mladi, a tudi drugi državljanke in državljani, zahtevali takojšnje ukrepanje državnih organov (torej tudi Državnega sveta) za zaustavitev negativnih podnebnih sprememb, ki ogrožajo obstoj naše civilizacije na planetu. Predstavnic in predstavnikov podnebnega shoda niste povabili na razgovor. Niste se niti odzvali na zahteve, ki so bile na podnebnem protestu naslovljene na državo in njene organe. Kako naj torej razumem vaše zagotovilo, da je Državni svet zagovornik široke palete interesnih skupin, če v dveh zelo podobnih primerih ravnate povsem drugače? Kaj sploh razumete pod pojmom pluralizem? Katere pogoje morajo protestniki izpolniti, da jih povabite na pogovor? Naj ugibam:

· Predpostavljam, da morate pri protestnikih, ki se želijo kvalificirati za vabilo na razgovor z vami, ugotoviti »utemeljene razloge za jezo in nezadovoljstvo«, kot ste jih našli pri rešiteljih Slovenije? Sklepam, da po vaši presoji udeleženci podnebnega štrajka torej niso imeli dovolj oziroma sploh utemeljenih razlogov za protest, za jezo in nezadovoljstvo, zato se niso mogli kvalificirati za vabilo na pogovor z vami?

· Predpostavljam, da je za vabilo na pogovor k vam potrebno, da shod vsaj soorganizirajo desne in še bolj desne politične stranke, prvaki teh strank pa morajo biti na njih osrednji govorniki shoda? Ugibam, da se protestni shod, na katerem ne sodelujejo desne politične stranke in prvaki le-teh, ki ga podpre množica neprimernih civilnih združenj, za povrh pa še sindikalne centrale in najštevilčnejši sindikat v državi, torej ne more kvalificirati za vabilo na razgovor?!

Kot sem omenil, zgolj ugibam in zgubljen tavam v megli, ko se sprašujem, kaj vas vodi pri izbiranju protestnikov, ki si zaslužijo vaše vabilo na razgovor. Zato vas prosim, spoštovani predsednik Državnega sveta, da me razsvetlite in javno pojasnite, kako je potrebno razumeti pluralizem Državnega sveta, na katerega se sklicujete ter ga sam ne uspem ugledati. Prepričan sem tudi, da me boste zlahka odvrnili od heretičnih blodenj, da so vaša vabila v imenu Državnega sveta na razgovore protestnikom odvisna od bližine političnega pogleda, ki ga delite s protestniki.

Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem!

Branimir Štrukelj, prof. zgod in um. zgod.,

državni svetnik