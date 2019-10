Danes je mogoče študirati tudi menedžment veganske hrane

Na univerzah in visokih strokovnih šolah v Nemčiji študenti lahko izbirajo med več kot 20 tisoč študijskimi programi, ministrstvo že išče rešitve, kako njihovo rast zajeziti

© Nastya Gepp / Pixabay

Število študijskih programov se v zadnjih letih ni povečalo samo na fakultetah in visokih strokovnih šolah v Sloveniji, ampak tudi v Nemčiji. Tam študenti danes lahko izbirajo med več kot 20 tisoč različnimi študijskimi programi in njihovo število še raste. Pred petimi leti jih je bilo še 17 tisoč. Nemški študenti imajo po poročanju Deutschlandfunk danes na voljo 40 odstotkov več študijskih programov s področja medicine, nege in zdravja kot leta 2014. Po poročanju Süddeutsche Zeitung lahko študirajo tudi dizajn prihodnosti, nego telesa, srednji vek in renesanso.

Od dobrih 20 tisoč študijskih programov jih je 49 odstotkov dodiplomskih, 51 odstotkov pa podiplomskih. Kot poroča Frankfurter Allgemeine Zeitung, se je od leta 2014 zmanjšalo število študijskih programov, ki pokrivajo le eno znanstveno področje, kot je recimo fizika ali kemija. Novi študijski programi imajo v veliki meri angleška imena. Lani in letos so takšnih našteli 30 odstotkov. Pri več kot tretjini novih študijskih programov je iz imena mogoče razbrati, da pokrivajo določeno področje (recimo marketing) ali specialno področje (upravljanje hotelov).

Med novimi študijskimi programi je 13 odstotkov hibridnih, ker povezujejo različna področja, kot je recimo medijska informatika ali medicinska tehnika. Popularni so tudi tematski študiji, kot je okolje ali zdravje.

Največjo rast novih študijskih programov imajo zasebne visoke šole.

Največjo rast novih študijskih programov imajo zasebne visoke šole. Jörg Dräger iz centra za visoko šolstvo (CHE), kjer so naredili analizo študijskih programov za obdobje od leta 2014 do letos, je za Neue Westfälische povedal, da se univerze in visoke šole s povečanjem ponudbe študijskih programov prilagajajo rasti števila in raznolikosti študentov. »Ob tem, ko so vsak drugi nov študijski program uvedli na univerzah, so svojo ponudbo izpopolnile predvsem visoke strokovne šole. Visoka strokovna šola Bielefeld je recimo imela v zimskem semestru 2014 le deset podiplomskih študijskih programov, letos jih ima 21. Univerza Bielefeld je v enakem obdobju število študijskih programov povečala s 108 na 118. Največjo rast beležijo visoke strokovne šole s povprečnim povečanjem ponudbe za 70 odstotkov,« je povedal Dräger.

Visoka šola FHM je recimo leta 2016 v Bielefeldu, Kölnu in Bambergu ponudila prvi dodiplomski študij »menedžmenta veganske hrane« na svetu. Delovna skupina na nemškem ministrstvu za izobraževanje že išče rešitve, kako rast študijskih programov zajeziti.

PREBERITE SI TUDI >> Zasebne fakultete, ki so pod Janševo vladavino dobile koncesijo, koristijo predvsem njegovim strankarskim vojščakom in njihovim bližnjim >>