Žan Mahnič: Če Šarec laže o svoji ljubici, zakaj ne bi njegova dekla o Janši

Zmerljivke poslanca SDS, ki temeljijo zgolj na tem, da je tarča ženskega spola

Šovinističen tvit poslanca SDS Žana Mahniča

© Twitter

Poslanec SDS Žan Mahnič, znan tudi po tem, da gre z besedami rad čez mejo (kot nemalokdo v njegovi stranki), je pred kratkim na Twitterju objavil zapis, v katerem se je obregnil v nedavno izjavo Jerca Korče, članice komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz stranke LMŠ, ki je po seji, ki je bila zaprta za javnost, na Twitterju zapisala, da naj bi ji predsednik SDS Janez Janša na seji grozil, da bodo padale glave.

Mahnič je zapisal sledeče: "Očitno z Jerco nisva bila na isti seji #KNOVS. Ampak, če Marjan Šarec laže o svoji ljubici, zakaj ne bi njegova dekla o Janezu Janši."

"Ko poslanka Jerca Korče v obrambo predsednika lastne stranke nasprotuje Janezu Janši, je označena za deklo."



Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Na to se je odzval Inštitut 8. marec, ki proučuje različne oblike družbene podrejenosti, predvsem pa se ukvarja s položajem žensk. Direktorica inštituta Nika Kovač o Mahničevem tvitu meni, da izjava kaže na praznost obstoječe politike in to, da je za obrambo oblasti in vodij strank dovoljeno izreči in narediti vse. "Ko poslanka Jerca Korče v obrambo predsednika lastne stranke nasprotuje Janezu Janši, je označena za"deklo". Ozmerjajo jo z zmerljivko, ki temelji na njenem spolu," poudarja Nika Kovač.

"Na drugi strani, ko gre za konkretne vsebine, npr. pri ukinitvi dodatka za aktivnost, ki bo najbolj prizadel revne zaposlene in njihove družine, LMŠ paktira s stranko SDS in sistematično zavaja javnost, brez da bi se ozirali na dejstva, da bi lahko vzeli pomoč najranljivejšim v naši družbi istočasno ko z davčno reformo podarjajo velike zneske tisim, ki imajo največ. Takrat na spol poslanke ali poslanca pozabijo," še dodaja direktorica Inštituta 8. marec.