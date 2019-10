Kdo je izdal tajno agentko?

Razkritje identitete Nataše Hribar

Nova24tv je ime Nataše Hribar objavila 1.10. 2019 takoj po tem, ko je Knovs na Sovi opravil nadzor

Razkritje tajnega podatka – to je tudi identiteta zaposlenih v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) – je kaznivo dejanje, če seveda takšno razkritje ni v javnem interesu. Zaradi razkritja identitete njihove zaposlene Nataše Hribar in zaradi izdaje tajnih podatkov je zato minuli teden Sova vložila ovadbe. Kot je povedal njihov direktor Rajko Kozmelj tudi v ta teden objavljenem intervjuju v Mladini, so na agenciji »v zadnjih dneh na agenciji zbrali vse dokaze, ki smo jih lahko, in smo zoper znane in neznane osebe tudi vložili kazensko ovadbo.«

SOVA

V predkazenskem postopku se bodo tako po vsej verjetnosti znašli nekateri mediji in njihovi prišepetovalci; v Sovi sumijo seveda člane parlamentarne nadzorne komisije (Knovs), predvsem vodjo njihove pooblaščene skupine v tem primeru Žana Mahniča iz SDS. Ta se je očitno ujel v nekakšno past. Ko so namreč parlamentarci pod Mahničevim vodstvom 1. oktobra v Sovi opravili nadzor in poslopje zapustili, so določeni mediji že začeli objavljati zaupne informacije, in to celo v času, ko so bili njihovi sogovorniki iz Sove še vedno zaprti v t.i. tihi sobi, brez možnosti komunikacije z zunanjim svetom. V Sovi so v zapisniku glede tega poudarili:

»Kljub opozorilu, da so podatki o uradnih osebah agencije tajni, so novinarji neposredno po zaključku nadzora na družbenih omrežjih objavili podatke o tem, da je KNOVS nadzor že izvedel, da so navedbe Požareporta potrjene, da je Sova zaposlila konkretno uslužbenko, ter da so delovno mesto zanjo celo ustvarili oziroma si ga izmislili. Očitno je, da je eden izmed v nadzoru navzočih izdal tajni podatek, s katerim so se člani pooblaščene skupine seznanili v nadzornem postopku. Agencija poudarja, da so vsi uslužbenci agencije, ki so v nadzoru sodelovali, po zaključku nadzora ostali v sejni sobi na sedežu agencije še več kot dve uri, pri čemer pri sebi niso imeli komunikacijskih naprav. V navedenem času pa je bil tajni podatek že objavljen.«

Na Novi24tv, kjer so v članku ime pisali z inicialkami, so ob tem objavili še fotografijo Nataše Hribar iz agencije Mediaspeed.

Pri izdaji tajnega podatka pa lahko poleg tistega, ki bi tajni podatek moral ščitit, poslanec Mahnič denimo, kazensko odgovarja tudi tisti, ki je tajni podatek objavil. Drži, da je ime agentke Nataše Hribar prva objavila Mladina, a s pripisom, da bi bilo »ohranjanje inicialk, čeprav je njena identiteta že javna, pristajanje na politično igro, ki smo ji priča«. Identiteto zaposlene v Sovi je namreč takoj po omenjenem nadzoru razkrili portal "v službi SDS" Nova24tv in Požareport. Na Novi24tv, kjer so v članku ime pisali z inicialkami, so namreč ob tem objavili še fotografijo Nataše Hribar iz agencije Mediaspeed. In tako je bilo njeno identiteto zlahka odkriti. Bojan Požar pa je nekaj dni za tem na svojem portalu objavil ime njenega podjetja, pri čemer je brez preverjanja pri RTV Slovenija napačno pojasnil, kako je njeno podjetje poslovalo z RTV Slovenija.