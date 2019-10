Primorskim študentom je prekipelo

Študentska lupa, ki je nastala kot odziv netransparentnosti v Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, v torek, 22. oktobra, ob 12. uri v Kopru organizira veliki študentski protest

Eden od številnih protestov in zahtev po bolj transparentnem delovanju študentskih organizacij pred nekaj leti

© Borut Krajnc

V torek, 22. oktobra, bodo potekale nove predčasne volitve za Študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem. "Ker se študenti s temi volitvami ne strinjamo, saj bodo prirejene in nedemokratične, vabimo vse študente in podpornike, da se udeležite velikega študentskega protesta, ki se bo zgodil pred sedežem Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Zborno mesto je Titov trg, Koper," pa je Študentska lupa zapisala v povabilo na protest, ki se bo pričel na dan volitev ob 12. uri. Cilj organizatorjev protesta je razveljavitev celotnega volilnega procesa in ponovitev volitev.

V Študentski lupi pojasnjujejo, da je bil pred kratkim netransparentno in tajno objavljen volilni razglas za sedeže v Študentskem zboru Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). "Na razpis se je prijavilo 22 kandidatov, od tega jih je bilo zgolj 10 neodvisnih - takšnih, ki so kandidature oddali v iskreni želji po boljšem in predvsem bolj transparentnem študentskem organiziranju. Od desetih neodvisnih kandidatov je ŠOUP na zaprti seji zavrnil kar devet kandidatur, svojo zavrnitev pa je temeljil na namenoma napačni interpretaciji člena Odloka o volitvah, ki naj bi trdil, da lahko študentje podporo izkažejo samo enemu kandidatu – kandidature so torej zavrnili, ker so se podporniki določenih neodvisnih kandidatov podvajali," poudarjajo študenti.

Dodajajo, da so pridobili več pravnih mnenj glede interpretacije domnevno spornega člena - prav vsi, so jim zatrdili, da je njihova interpretacija pravilna, trdijo. "Poleg tega so bili podvojeni podporniki stalna in nesporna praksa na vseh dosedanjih volitvah, kar dokazuje, da gre za namerno oviranje letošnjih zunanjih, neodvisnih kandidatov."

"Z razveljavitvijo volitev nismo pridobili nič – neodvisni kandidati, odlični študentje, ki svojo motiviranost dokazujejo tako z visoko povprečno oceno, kot tudi z udejstvovanjem v obštudijskih dejavnostih, ostajajo zavrnjeni."



Študentska lupa

Zavrnjeni kandidati so se na odločitev volilne komisije ŠOUP (katere člani so neznani) pritožili na različne načine. Na ŠOUP so oddali tudi pritožbo, ki je bila po besedah Študentske lupe zavrnjena, od Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) pa odgovora sploh niso prejeli. Opravili so celo razgovor na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer (kot pravijo) niso dosegli nič.

Zato so pred nekaj dnevi na volitvah, ki so se izvedle kljub nasprotovanju študentske skupnosti, s črnilom polili škatlo z glasovnicami, in s tem ŠOUP prisilili k razveljavitvi volitev. "Z razveljavitvijo volitev pa nismo pridobili nič – neodvisni kandidati, odlični študentje, ki svojo motiviranost dokazujejo tako z visoko povprečno oceno, kot tudi z udejstvovanjem v obštudijskih dejavnostih, ostajajo zavrnjeni," pojasnjujejo v Študentski lupi.

"Študentski funkcionarji v svojih organizacijah vsako leto nenadzorovano razpolagajo z večmilijonskim proračunom, volitve pa so edino orodje, ki jim lahko odvzame ta privilegij."



Martin Kovač, publicist in poznavalec študentske politike

Poznavalec študentske politike in publicist Martin Kovač pravi, da je potrebno pri ŠOUP razumeti, da gre za organizacijo, ki ima celo za ŠOS izrazito nizke demokratične standarde in zaprtost svojih struktur. "Ker mora po zakonu in ostalih pravnih predpisih delovati javno študentje vsakih nekaj let naberejo dovolj poguma, da izzovejo vodstvo te organizacije. Tokratni incident ni nekaj nepričakovanega, saj so pri izpeljavi in izigravanju volitev študentje imeli resne težave že v preteklosti. Takrat je prihajalo celo do fizičnega obračunavanja. Žal se tudi tokrat vnovič kaže, da od tedaj nismo prišli daleč. Študentje nimajo ustreznega pravnega varstva volilne pravice, ki bi verjetno potrebovala tudi sodno zaščito (institut upravnega spora)," pojasnjuje Kovač in opozarja, da krovna študentska organizacija (ŠOS) tudi tokrat pričakovano ne naredi nič, čeprav bi bila dolžna zaščiti pravico študentov do samoupravnega odločanja, kamor sodi tudi pravica biti (iz)voljen. "Glede na zaplete bi sicer pričakoval, da bi ŠOS sprejela začasno zamrznitev financiranja ŠOUP, kar je v preteklosti že naredila ob volilnih malverzacijah v Ljubljanski študentski organizaciji (ŠOU)," dodaja Kovač.

Martin Kovač je kritičen tudi do nizkih standardov demokratičnih postopkov v vseh študentskih organizacijah, kar je označil za sistemski problem. "Študentski funkcionarji v svojih organizacijah vsako leto nenadzorovano razpolagajo z večmilijonskim proračunom, volitve pa so edino orodje, ki jim lahko odvzame ta privilegij. Zato vlagajo izredno velike napore v prikrivanje volilnih postopkov, postavljanje nesmiselnih birokratskih ovir ali v skrajnih primerih tudi v nasilje in grožnje," poudarja Kovač in izpostavlja, da se je prav na ŠOUP pred leti zaradi volitev zgodil nasilen incident. "Sodeč po statistikah so zelo uspešni, na volitve pride samo še okoli 6 odstotkov študentov, na skoraj vseh volilnih enotah pa kandidira samo ena politična opcija oz. zgolj toliko ljudi, kolikor je razpisanih mest."

Sp96pbDPqKM