Luka Mesec: Intelektualno očitno po novem lahko zmaguješ enostavno tako, da - kričiš

"Že drugi dan berem komentarje, kako naj bi mi Sonja Šmuc zadnjič na Kanalu A "dala lekcije" in me "intelektualno porazila". Ljudje, ki podajajo tako oceno, so si ogledali izrezek, v katerem Sonja Šmuc 30 sekund kriči. Na vprašanje, kaj je bila vsebina njenega kričanja, s katerimi argumenti naj bi me "intelektualno porazila", ni odgovoril še nihče. V resnici se je s kričanjem odzvala na dva moja argumenta, ki sta resnična: 1. Da se ljudje iz Slovenije ne selijo zaradi davkov, in da se ponavadi selijo celo v države, ki imajo višje davke na plače kot Slovenija, npr. v Nemčijo in Avstrijo (komentar 1). 2. Da so v Avstriji davki na plače višji (komentar 2).

No, Sonja Šmuc je trdila obratno, kričala "kako si drznete" - in po mnenju nekaterih tako "intelektualno" zmagala debato. Iz tega vsekakor sem dobil lekcijo - ni važno, kaj govoriš in ali je to, kar govoriš res. "Intelektualno" očitno po novem lahko zmaguješ enostavno tako, da - kričiš."

(Poslanec Levice Luka Mesec o televizijskem soočenju z direktorico Gospodarske zbornice Slovenije Sonjo Šmuc; via Facebook)

Sonja Šmuc in Luka Mesec na televizijskem soočenju

