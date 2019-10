Po Janši se je z Orbanom sestal tudi Šarec

Slovenski premier Marjan Šarec in madžarski premier Viktor Orbán sta včeraj v Budimpešti v pogovoru največ pozornosti namenila oceni dvostranskih odnosov, dinamiki gospodarskega sodelovanja ter možnostim za dodatno izkoriščenost obstoječega potenciala, aktualnim evropskim temam in izzivom v naši skupni soseščini. Tako je na Twitterju zapuisala slovenska vlada. V sporočilu za javnost so dodali, da so odnosi med državama "zelo dobri in tesni". "Posebno mesto v dvostranskih odnosih imata obe narodni skupnosti. Državi povezuje tudi obojestranski interes za poglobitev sodelovanja na področjih gospodarstva, prometne in energetske infrastrukture, turizma in kulture," so dodali v slovenski vladi. O poskusu cenzure Mladinine naslovnice in težkem položaju opozicijskih medijev na Madžarskem Šarec in Orban, sicer dober prijatelj Janeza Janše, očitno nista govorila.