Kris prihodnji teden po zdravilo v ZDA, prvi račun je že prispel

Klinika UCLA je za malega Krisa že poslala prvi račun, in sicer v višini 2,2 milijona ameriških dolarjev

Kris (na fotografiji star 19 mesecev)

© arhiv družine / Facebook

"Sporočamo vam, da je predviden let v Ameriko (Los Angeles) v sredini naslednjega tedna. Kris bo prejel zdravilo na kliniki UCLA, katera nam je poslala že prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer v višini 2.234.031 dolarjev. Let bo doniral gospod Miodrag Kostič, MK Group, ki se ga je Krisova zgodba zelo dotaknila in kateremu smo neizmerno hvaležni," so sporočili na Facebook strani društva Palčica Pomagalčica ter pod sporočilo podpisali tudi Krisa in njegova starša.

Društvu Palčica Pomagalčica je za dečka Krisa, ki boleha za redko boleznijo, zgolj v 150 urah s pomočjo slovenske javnosti uspelo zbrati kar 3,8 milijona evrov. A ker se je izkazalo, da društvo nima statusa humanitarne organizacije, bi moralo od zbranega zneska plačati 25 odstotkov akontacije dohodnine (torej skoraj milijon evrov), približno toliko pa bi morala kot prejemnica donacije plačati tudi Krisova družina.

Rešitev so našli z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), s katero so podpisali donatorsko pogodbo, preko katere je ZPMS prejela donatorska sredstva v višini 2,3 milijona evrov za plačilo stroškov zdravljenja malega Krisa. Slednji potrebuje zdravilo, ki v EU še ni registrirano za promet, zato je njegovo edino upanje zdravljenje v ZDA, kjer na prej omenjeni kliniki zdravijo z zdravilo Zolgesma.

