Aljoz Kovšca: Kučana nimam za sovražnika, ker mi ne streže po življenju

IZJAVA DNEVA

"Srečala sva se v božjem hramu in pred Bogom smo vsi enaki. Nekatere ljudi imam za politične nasprotnike in se odločno zoperstavljam njihovim idejam, nameram in dejanjem. Takšna oseba je Milan Kučan. Nimam pa ga za sovražnika, ker mi ne streže po življenju. Politika ni vojna." (Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, na Twitterju o svojem srečanju z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom)