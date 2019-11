Kolinda Grabar Kitarović: V Ameriko me ni poslal Tito, temveč moj oče mesar

IZJAVA DNEVA

"V Ameriko me ni poslal Tito, temveč moj oče mesar, ki je krvavo garal, da bi dovolj zaslužil. A to, da se je lahko hodilo v tujino, ni bil slučaj. Josip Broz Tito je bil zelo inteligenten človek in ko je videl, da celotna stvar razpada, da Jugoslavija ekonomsko propada in da se bo narod kmalu oglasil, je začel počasi popuščati."

(Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović v TV oddaji Točka na tjedan v odgovoru na trditev, da je lahko z jugoslovanskim potnim listom potovala na šolanje v ZDA, da je imela njena družina v socializmu lahko zasebno podjetje ter da to ni bila železna zavesa v slogu Sovjetske zveze ali Poljske)