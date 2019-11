France Cukjati: Slovenija je jasen primer, kako je videti življenje v laži

IZJAVA DNEVA

"Laž je resna zadeva z usodnimi učinki. Je kot trdovraten virus, ki vztrajno razkraja organizem ne le človeka, ampak tudi naroda in države. Slovenija je jasen primer, kako je videti "življenje v laži". Ne le mnogi novinarji in politiki, tudi druge javne osebe in "avtoritete", vse tja do ustavnih sodnikov, se ne tako redko z lahkoto zatekajo v zavestno izrečeno laž." (France Cukjati, nekdanji poslanec in funkcionar SDS, bralce Orbanove Nova24TV prepričuje, da za vse slabo v državi ni kriv Janez Janša, temveč laži levice)