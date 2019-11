Socialni demokrati: Pa brez zamere!

Danes je nov dan

SD naj bi se s kongresom pomaknila "v levo in zeleno": poleg anti-fašističnega v frišno zavit PR celofan izpostavljajo tudi okoljski boj.

"Korak v levo" prihaja po tem, ko so pred nekaj tedni fotre partizane razjezili z glasovanjem o Resoluciji Evropskega parlamenta o zgodovinskem spominu, ki izenačuje nacizem in komunizem (Brglez je mlahavo ostal vzdržan, Fajonova pa je celo glasovala za). Prav tako ne smemo pozabiti dolgoletne podpore Pahorju, ki mu je niso odrekli niti, ko je ta začel koketirati z SDS in se celo udeležil domobranskega žura.

Tudi zelena identiteta ni v SD-jevem DNK. V stranki imajo na vesti vsaj šaleško ekološko katastrofo (v kolaboraciji z SDS), da vseh zamujenih okoljskih priložnosti v letih, ko je bila stranka na oblasti, niti ne omenjamo.

Njihovi FB oglasi so pred kongresom sicer kazali na nekaj samorefleksije (očitno se zavedajo, da jim volilci imajo kaj zameriti), a v vodstvu stranke žal nič novega. Kdo verjame, da bo odslej drugače?

