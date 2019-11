»Airbnb je povzročil rast najemnin ter ustvaril pomanjkanje najemniških stanovanj«

"Prihod Airbnb-ja v mesto je povzročil rast najemnin ter je ustvaril pomanjkanje na področju najemniških stanovanj, v škodo vseh, še zlasti predstavnikov srednjega sloja," meni pariška županja Anne Hidalgo

Socialistična županja francoskega glavnega mesta Pariz Anne Hidalgo je izrazila ostro nasprotovanje dolgoročnemu finančnemu sodelovanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) in globalne spletne platforme za oddajanje stanovanj Airbnb. Pariz bo leta 2024 namreč gostil poletne olimpijske igre.

Pariška županja je prepričana, da spletna platforma, kot je Airbnb, povzroča veliko škodo tradicionalnim načinom oddajanja sob in turističnih namestitev, češ da destabilizira krajevno poslovno pobudo ter pomeni nelojalno konkurenco tradicionalnim hotelom.

Županja je napovedala tudi referendum o pogojih za Airbnb, če bo znova izvoljena za županjo.

Predsednik mednarodne olimpijske družine Thomas Bach in soustanovitelj Airbnb Joe Gebbia sta v ponedeljek v Londonu slovesno potrdila devetletno sodelovanje in partnerstvo. Digitalna platforma za oddajanje stanovanj je postala ena osrednjih pokroviteljic in vodilnih partneric olimpijskega gibanja na ravni poslovnih gigantov, kot sta Coca Cola in Visa.

Prvi mož Moka Nemec Bach je prepričan, da bodo s partnerstvom z Airbnb zmanjšali stroške prirediteljem iger, s tem ko bodo zmanjšali potrebe po novogradnjah. Športniki bodo sicer še vedno nastanjeni v posebej za njih urejeni olimpijski vasi, kar je značilnost vsakih olimpijskih iger.

Airbnb in Mok sta se dogovorila za sodelovanje za igre v Tokiu 2020, Pekingu 2022, Parizu 2024, Milanu/Cortini 2026 in Los Angelesu 2028.

Županja francoske metropole je prav boj proti deregulaciji stanovanjsko-najemniškega trga postavila kot osrednji del svojega predvolilnega programa za vnovično izvolitev na volitvah prihodnje leto.

Pariška županja je že prejšnji teden predsedniku Moka Bachu poslala pismo, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi načrtovanega sodelovanja z omenjenim spletnim ponudnikom zasebnih namestitev, češ da takšno sodelovanje prinaša več tveganj kot koristi. Omenjeno pismo je v ponedeljek dobila francoska tiskovna agencija AFP in ga objavila.

