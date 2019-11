Kris bo danes prejel prejel zdravilo

Račun za zdravilo v višini 2,23 milijona dolarjev je že poravnan, Krisov zdravnik pa bo naknadno sporočil, ali bodo potrebne dodatne preiskave

Kris (na fotografiji star 19 mesecev)

© arhiv družine / Facebook

Za malega Krisa, dečka s spinalno mišično atrofijo z Obale, je danes pomemben dan. Kot sta njegova starša v sredo potrdila preko družabnega omrežja Facebook, bo na kliniki v Los Angelesu popoldne po slovenskem času prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija.

Po terapiji z zdravilom bo potreboval nekaj dni počitka, zaenkrat pa še ni znano, kdaj se bo vrnil v Slovenijo. Vse bo namreč odvisno od poteka zdravljenja, a po načrtu naj bi v ZDA ostali od dva do štiri mesece.

Učinki zdravila, ki je trenutno dostopno le v ZDA, bodo po predvidevanjih hitri, a je še težko reči, kako bo v resnici, je na začetku meseca povedala dečkova mama Ana Jerak. Račun za zdravilo v višini 2,23 milijona dolarjev je že poravnan, Krisov zdravnik pa bo naknadno sporočil, ali bodo denimo potrebne dodatne preiskave.

Poleg visoke cene zdravila so tudi drugi stroški

Zveza prijateljev mladine Slovenije ter Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki sta se s podpisom donatorske pogodbe, s katero je zveza prevzela 2,3 milijona evrov donatorskih sredstev, dogovorili za plačevanje stroškov za zdravljenja dečka, je zapisano na spletnih straneh zveze.

Doslej so s tem denarjem poravnali stroške viza v višini 456 evrov. Zdravniško spremstvo je stalo 3990 evrov, samo zdravilo pa 2.007.576,38 evra. Za prevoz od losangeleškega letališča do hotela, hotelsko nastanitev ter najem stanovanja do 11. decembra pa je bilo treba odšteti 12.320 evrov, je še zapisano na spletnih straneh zveze.

