Marjan Šarec: »To, da minister ni državljan svoje države, ni dobro znamenje«

IZJAVA DNEVA

"Angelika Mlinar ima trenutno problem z državljanstvom. To je zame problem, imam toliko nacionalne zavesti, čeprav boste rekli, da smo v Evropi vsi enaki, želim, da so ministri vsaj dvojni državljani ... To, da minister ni državljan svoje države, ni dobro znamenje. Menim, da neki atributi države pa vendarle obstajajo ... Da se avstrijskemu državljanstvu odreče, ni nujno, vendar sem se tudi jaz, ko sem stopil v politiko, ljudem dal obljubo, da se ne bom ukvarjal s prejšnjim delom, to čez noč odrezal in popolnoma spremenil način življenja, ker se ljudem obljubil, da bodo imeli politika, ki bo 24 ur na dan delal samo to."

(Premier Marjan Šarec o načrtu predsednice koalicijske SAB Alenke Bratušek, ki namerava za novo kohezijsko ministrico predlagati koroško Slovenko Angeliko Mlinar; v podkastu Metine liste)