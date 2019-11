Uberju zavrnili obnovitev licence

Agencija Transport for London (TfL), ki skrbi za večji del londonskega transportnega sistema, je zavrnila Uberjev zahtevek za obnovitev licence. Agencija se je za to odločila zaradi varnostnih pomislekov.

Zavrnitev zahtevka je zadnji v nizu težav, s katerimi se Uber sooča v Londonu, poroča AFP. Ameriško podjetje za prevoze je namreč nezaželeno tudi med tamkajšnjimi taksisti, ki so v preteklosti s protesti poskušali doseči, da bi TfL Uberju odvzel potrebno licenco.

Septembra je podjetje vložilo zahtevek za dvomesečno podaljšanje licence, saj se je prejšnja 15-mesečna dovolilnica iztekala. TfL je sicer podaljšanje pogojevalo z izboljšanjem varnosti za potnike, a je danes organ sporočil, da so zaznali vzorce nepravilnosti. Izpostavili so predvsem dejstvo, da so nekateri neavtorizirani vozniki za prevoze uporabljali uporabniške račune že registriranih voznikov.

Londonski župan Sadiq Khan je potezo TfL podprl in zapisal, da je poteza sicer nepriljubljena, a poudaril, da podjetja morajo igrati po pravilih.

Kot sporočilo TfL še povzema AFP, so zlorabe računov zabeležili vsaj v 14.000 primerih. V agenciji so sicer izpostavili, da je Uber naslovil nekatere pomisleke nazornega regulatorja, a z rešitvami niso zadovoljni, saj še naprej omogočajo manipulacije.

Uber ima v skladu z britansko zakonodajo 21 časa za pritožbo, v tem času pa lahko opravlja storitve. V podjetju so pritožbo že napovedali, v postopku pa bodo morali dokazati, da so odstranili vse dejavnike tveganja.

