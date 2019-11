Filip Dobranić: »Ne bodi idiot – proti gripi se lahko cepiš že jutri zjutraj«

IZJAVA DNEVA

"Za gripo bo samo v Sloveniji to sezono zbolelo 200 tisoč ljudi. Ubila bo zajetno količino ljudi, proizvedla nemalo gospodarske škode, predvsem pa zagrenila življenje vsem, ki hodijo v službo – tudi tebi. Tako kot od otrok pričakujemo, da v vrtce in šole ne prinašajo bolezni, ki se jih da preprečiti s cepivom, jaz pričakujem, da ti v službe in na javni prevoz ne prinašaš gripe. Ne glede na svoj socialni status ne bodi idiot – proti gripi se lahko cepiš že jutri zjutraj".

(Filip Dobranić - Muki v kolumni Studia City na MMC)