Pahor zaskrbljen nad zaostritvami v Sovi: »Premier, skličite sejo sveta za nacionalno varnost!«

Predsednik republike Borut Pahor je premierju Marjanu Šarcu danes poslal pismo, v katerem mu predlaga, naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost

Predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec

© arhiv Mladine

"Spoštovani gospod predsednik vlade, predlagam, da skličete sejo Sveta za nacionalno varnost v zvezi z zelo zaskrbljujočimi zaostritvami odnosa med SOVA in KNOVS, ki naslavljajo demokratični nadzor nad obveščevalnimi službami in varovanje nacionalnih interesov. Predlagam, da v skladu s 4. členom Odloka o Svetu za nacionalno varnost na sejo povabite predsednika republike in Državnega zbora, predstavnika največje opozicijske stranke in predsednika KNOVS," je v pozivu Marjanu Šarcu zapisal Borut Pahor. Gre za odziv na včerajšnjo Sovino ovadbo predsednika Knovsa Mateja Tonina, kot je neuradno poročala TV Slovenija.

Na Sovi so namreč prepričani, da je pri objavi javnega dela poročila prišlo do večkratnega razkritja tajnih podatkov, se pa po pojasnilih tožilstva njihovo naznanilo ne nanaša na nobeno določeno osebo. Predsednik Knovsa Matej Tonin je ob tem obtožil državnega sekretarja v kabinetu premierja Damirja Črnčeca, da je zlorabil Sovo ter mu očital, da je lansiral lažno novico, s ciljem, da diskreditira Tonina in Knovs. "Oslabljen Knovs je v interesu Marjana Šarca, vendar nevarnost za demokracijo," je dodal v zapisu na Twitterju.

Predsednik Knovsa Matej Tonin je obtožil državnega sekretarja v kabinetu premierja Damirja Črnčeca, da je zlorabil Sovo ter mu očital, da je v medije lansiral lažno novico.

Odnosi med Sovo in Knovsom pa so napeti že od afere v zvezi z zaposlitvijo znanke premierja Šarca na Sovi. Knovs je v zvezi s kadrovanjem opravil nadzor na Sovi, nato pa od nje želel še določene podatke, ki jih Sova ni želela posredovati. Ocenila je namreč, da je Knovs prekoračil svoja pooblastila, hkrati pa menila, da je eden od članov Knovsa, ki so opravili nadzor, posredoval tajne podatke medijem. Državnemu tožilstvu in policiji je tudi naznanila "znane in neznane storilce" zaradi suma storitve več kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov.

Tonin je napovedal, da bodo pred Knovs povabili direktorja Sove Rajka Kozmelja, vodjo kadrovske službe na Sovi, vse zaposlene na Sovi, ki so se ukvarjali s primerom zaposlitve Šarčeve znanke, ter tudi njo. Povabili bodo tudi premierja Marjana Šarca in svetovalca v njegovem kabinetu za nacionalno varnost Damirja Črnčeca. Od pričanj so odvisni tudi nadaljnji postopki Knovsa.