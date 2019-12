Dr. Iztok Simoniti: »Naši klerikalci hočejo vračanje v preteklost, hočejo pohlevne in poslušne ženske«

IZJAVA DNEVA

"Klerikalizem se tu kaže kot tradicionalna katoliška mizoginost tako do žensk, ki hočejo odločati o sebi, predvsem pa do žensk ustvarjalk, ki se zavedajo sebe in svojega ustvarjalnega sveta, ki mislijo in zato odločajo o sebi. Naši klerikalci hočejo vračanje v preteklost, njihov ideal je Slovenija pred letom 1941. Hočejo pohlevne in poslušne ženske, posebno pri spolnosti in odločanju o reprodukciji! Na ukročenih ženskah stoji klerikalna tradicija; svobodne in ustvarjalne so sovražnice.

Klerikalizem zato izpostavlja paradoks – skoraj zakonitost – svobode; in sicer da je mogoče že priborjene pravice – zapisane v ustavi, zakonih, javni omiki – z lahkoto izgubiti. Če bodo klerikalci – cerkveni in laični dobili možnost, oblast – bodo pravice vzeli najprej ženskam. Zato je odločnost boriti se za ogrožene pravice nujnost, ki jo zahteva demokracija. Spoštovane ustvarjalke, to odločnost kažete v vaših tekstih in izjavah.

Gre torej za varnost in posledično za svobodo – žensk, moških, otrok, družbe. In demokracija je najboljša oblika varnega življenja za ženske, ki jim – in nam – omogoča, da se za svojo dostojanstvo lahko borimo brez strahu."

(Pravnik, profesor in nekdanji diplomat dr. Iztok Simoniti, ki je denimo vodil tudi pogajanja med Slovenijo in Vatikanom, v komentarju na portalu za književnost in mišljenje Vrabecanarhist.eu)