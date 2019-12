Roger Hallam, pobudnik gibanja Extinction Rebellion: »Ne manjka veliko, pa bomo začeli moriti otroke po svetu«

Roger Hallam, kontroverzni sopobudnik razraščajočega se jeznega gibanja Extinction Rebellion, je podnebne spremembe primerjal s holokavstom. Kdo je vodja jeznega upora?

Hallam živi v Walesu, kjer ima kmetijo. Septembra letos so ga aretirali, ker je želel v bližini londonskega letališča Heathrow izpustiti brezpilotni letalnik igračo in tako protestirati proti gradnji vzletne steze. Zdaj je sicer na prostosti, vendar se mora vsak dan javiti na bližnji policijski postaji.

Dolga leta je kmetoval ekološko. Po nekaj propadlih letinah zaradi preveč dežja je to opustil in želel na Londonskem kraljevem kolidžu doktorirati z delom o uporniških gibanjih. Disertacije ni napisal do konca, lani pa je z nekaj somišljeniki ustanovil gibanje Extinction Rebellion, ki z mirnimi zaporami in akcijami, deležnimi pozornosti javnosti, skuša prepričati vlade po vsem svetu, naj zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov. V Nemčiji so se aktivisti junija letos povzpeli na ograjo kanclerkinega urada, oktobra pa so v Berlinu zasedli več križišč in mostov, blokirali so že nemalo mest po Evropi, med drugim tudi center Londona.

Pogovor je potekal prek videopovezave in preden so v časniku Zeit objavili izjave, v katerih je Hallam relativiziral holokavst. Založba Ullstein je zato preklicala izid njegove knjige, napovedan za prejšnji teden. Zdaj se od njega sicer distancirajo mnoge podružnice gibanja po Evropi.

Na vprašanja o tem je odgovoril pisno in nato avtoriziral intervju. Nato se je na Facebooku opravičil za svoje izjave, češ da ni imel namena omalovaževati holokavsta. Extinction Rebellion je jezno gibanje, ki pa ima veliko podpornikov.

Gospod Hallam, zaradi podnebne krize naj bi v prihodnjih dveh generacijah umrlo na milijarde ljudi. To je vendar očitno zbujanje nepotrebne panike!