Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

Mag. Jože Kozina, vrhovni državni tožilec: »Mučiti je mogoče le živa in čuteča bitja«

Jože Kozina je javnosti najbolj znan kot tožilec, ki je prvi v zapor spravil tajkune, in kot tožilec, ki mu je pred sodišči uspelo dokazati, da so menedžerski prevzemi sprevržena in kazniva dejanja, ne pa občudovanja vredni finančni posli, ki jih varuje svobodna gospodarska pobuda. Je pa tudi velik ljubitelj živali – ne zgolj na načelni ravni, kot smo seveda vsi, pač pa se v vprašanja pravic živali in odnosa med človekom in živaljo tudi strokovno poglablja.

Kazalo je, da bo Slovenija kot vedno številnejše druge države naredila vsaj simbolni korak naprej, kar zadeva pogled na živali. Da bo v zakon zapisala, da so »čuteča« bitja, a nazadnje tega ni storila.