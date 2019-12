»Stopimo v bran Križankam, ki pripada vsem državljanom Slovenije!«

Peticijo, da Srednja šola za oblikovanje in fotografijo ostane v Križankah, je podpisalo že okoli dva tisoč ljudi

Dvorišče Križank je dopoldne predvsem prostor dijakov, pa tudi prosto prehoden prostor za občudovalce tega arhitekturnega spomenika

Učitelji in učenci Srednje šole za oblikovanje in fotografijo prek spletne peticije nagovarjajo potencialne podpisnike, da stopijo v bran Križankam, kulturnemu spomeniku, ki pripada vsem državljanom Slovenije. "Na slovensko javnost se obračamo, ker so državne institucije, ki bi morale skrbeti za šolstvo in hkrati spoštovati kulturno dediščino, odpovedale. Zaradi pridobitniških interesov peščice bo ta spomenik izgubil svojo vsebino, saj se skuša Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana izriniti iz prostorov Križank," so zapisali.

Križanke imajo bogato zgodovino in tradicijo, v njej že vse od leta 1950 deluje šola in so razglašene za kulturni spomenik državnega pomena. Prenovo za potrebe šole je začrtal že arhitekt Jože Plečnik.

"Identiteta Križank, ki jo kot nedeljivo celoto tvorijo izobraževanje, kultura in kulturna dediščina, se je postopoma razvijala v razvejan organizem tako po zaslugi tistih, ki so sobivanje treh funkcij utemeljili, kot po zaslugi ustanovitelja, ki je idejo prepletenosti razumel. Tako kompleksnega organizma ni preprosto ustvariti. Oblikuje se skozi desetletja, uničiti pa ga je mogoče z enim samim zamahom," pojasnjujejo v peticiji, ki jo lahko podpišete na tem spletnem naslovu (do 8. decembra jo je podpisalo približno dva tisoč ljudi).

Prvopodpisniki peticije se bojijo, da država simbioze med šolo in prostorom ne razume, saj namerava svoj delež kulturnega spomenika prodati Mestni občini Ljubljana (MOL), ki bi celotni kompleks namenila le enemu uporabniku. "Sporen je tudi potek samega reševanja prostorske problematike šole. Z nepremičnino država trguje, kot da se ne zaveda, s kako pomembnim in dragocenim kulturnim spomenikom razpolaga. Dala ga je v paket nerešenih nepremičninskih zadev z MOL-om ter tako prikrila, za kakšno tržno vrednost se bo odpovedala Križankam in kaj bo zanje v zameno dobila. Bogastvo vsebine je v takšnem barantanju spregledano in izključeno," dodajajo v besedilu.

Prepričani so, da bo šola, ki je s svojim kvalitetnim delom prispevala k izobraževanju številnih pomembnih slovenskih ustvarjalcev, predvidoma od leta 2022 prepuščena na milost in nemilost novemu lastniku Križank. "Ker vemo, da so apetiti po prostorih Križank veliki, bosta sožitje in delovanje šole skoraj nemogoča. Zaradi zgoraj omenjenega trgovanja Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana grozi, da bo ostala brez strehe nad glavo."

Učitelji tej nameri odločno nasprotujejo: "Zavedamo se, kam bo ta nepremišljena prodaja kulturnega spomenika pripeljala. Križanke bodo izgubile svoj pravi namen, čudovit spomenik, ki je prepojen s kreativnim potencialom mladih, bo postal le še depo in garderoba. Lahko se zgodi, da bodo vrata slikovitega dvorišča odprta le še zvečer, ob poletnih prireditvah. Križanke tako ne bodo več javno dobro vseh državljanov Slovenije, ampak le prireditveni prostor za petičneže in točka na zemljevidu turističnih vodičev. Stopimo skupaj in ne dovolimo, da politika stori napako in Križankam vzame edinstvenost. Želimo si, da Križanke ostanejo živ organizem in javna dobrina, ki nas polni s kulturo in ustvarjalnostjo."

Zato zdaj s peticijo nagovarjajo vse tiste, ki se zavedajo kulturne in zgodovinske vrednosti ljubljanskih Križank in želijo, da bi jih skrbno in vsebini primerno obnovili. "S tem bi Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana kot neločljivemu elementu kulturno-umetniške celote omogočili ostati v navdihujočem zgodovinskem okolju Križank," so dodali. Za konec pa so v opomin zapisali napis, ki ga je na pričelje Križank zapisal Plečnik: »Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin!«

