Namesto rakete kupi brikete!

Živali se petard bojijo in jih slišijo bolje kot mi

Ekipa mladih borcev za pravice živali v videoposnetku nagovarja proti kupovanju petard

© zMačkane / Facebook

Namesto petard raje doniraj društvom in zavetiščem za pomoč živalim, opozarja projekt zMačkane, ki je projekt mladih za živali, s katerim želijo pri ljudeh vzbuditi empatijo in skrb za živali. V okviru tega organizirajo tudi delavnice, na katerih ozaveščajo o omenjenih problematikah ter sodelujejo z zavetišči in društvi za zaščito živali.

© Pixabay

S sloganom "namesto rakete kupi brikete" sporočajo, da se živali petard bojijo in jih slišijo bolje kot mi. Že tradicionalno bomo namreč decembra priča velikemu številu pokanj petard, lepo bi bilo, da bi ob tem pomislili tudi na živali, ki jih neprijetni zvoki še bolj motijo kot ljudi.

Projekt zMačkane

© Manca Vertacnik / Petra Filipic

Prizadevanjem mladih, ki se borijo za pravice živali, lahko sledite na njihovi strani na Facebooku na tem spletnem naslovu.

PREBERITE TUDI:

Petarde? Ne, hvala! Zakaj se še vedno srečujemo z uporabo petard in drugih pirotehničnih sredstev, čeprav je seznam žrtev vsako leto daljši? PREBERI >>