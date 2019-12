Evropa o pravilih za Airbnb

Mesta Dunaj, Amsterdam, Pariz, Barcelona, Berlin, London in Krakov se že več let zavzemajo za ustrezno ureditev kratkoročnega najema stanovanj

© Tero Vesalainen / Pixabay

V začetku letošnjega decembra je Evropski odbor regij na pobudo Dunaja soglasno sprejel katalog zahtev za digitalno gospodarstvo. Gre za določitev jasnih pravil za digitalne platforme, kot je na primer Airbnb. Regije in mesta v katalogu zahtevajo jasna določila, ki vpeljujejo pravni okvir za digitalno gospodarstvo in hkrati omogočajo izvrševanje pravil s strani pristojnih organov.

Novo sestavljena Evropska komisija, ki deluje od 1. decembra letos, je v sklopu svojih aktivnosti za leto 2020 navedla tudi pripravo zakonodajnega paketa za digitalno gospodarstvo. Evropski odbor regij je 5. decembra 2019 na pobudo Dunaja v sklopu tega soglasno sprejel katalog zahtev glede platform, kot je Airbnb.

Dunaj ne nasprotuje platformnemu gospodarstvu, vendar zahteva pravične pogoje za vse.

»Evropska unija mora določiti pravična pravila za digitalne platforme. V Evropi morajo zakoni veljati za vse enako. EU mora pri tem poskrbeti za interese ljudi v mestih, regijah in državah. Potrebujemo rešitve na področju obdavčevanja, stanovanjske problematike kot posledice kratkoročnega oddajanja v turistične namene, mestne mobilnosti ter javnega prostora,« sta pojasnila člana dunajske mestne vlade Peter Hanke in Peter Florianschütz. Pri tem sta izpostavila, da Dunaj nikakor ne nasprotuje platformnemu gospodarstvu, vendar zahteva pravične pogoje za vse.

Že več let se Dunaj skupaj z večjimi mesti, kot so Amsterdam, Pariz, Barcelona, Berlin, London in Krakov, zavzema za ustrezno ureditev kratkoročnega najema stanovanj. Samo platforma Airbnb je v Avstriji lani zabeležila milijon uporabnikov.

