Pater Karel Gržan: »Jezus je bil migrant«

IZJAVA DNEVA

"Božiča ne moremo resnično praznovati, če nismo tudi "Božički". Zaprti samo v svojo prijetnost puščamo Jezusa pred vrati svojega doma in srca. In se zgodi kot pred 2000 leti. Za Jezusa ni bilo prostora (prim. Lk 2,7). Kako praktičen hinavski izgovor, da ga danes ne sprejmemo v revežu, v popotniku, v beguncu … in tudi v migrantu. Jezus je bil migrant. Njemu in njegovi zemeljski družini gotovo ne bi priznali statusa begunca. V njegovi domovini ni bilo vojne, torej je bil v Egiptu migrant. Njegov (krušni) oče Jožef je bil krepek mladenič. Bog ve, če ni potencialni terorist, ki ima Marijo in Jezusa le za kamuflažo?"

"Ja, tako prepogosto razmišlja "krščanska" Evropa in v njej neredko najbolj glasno tisti "krščanski". Jezus pa kljub temu pravi: "Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili." In ne gre pozabiti: postava in vodilo krščanstva so Jezusove besede in ne strah."

(Pater Karel Gržan, ki zase pravi, da je z radostjo duhovnik, s ponosom pa kmet, v zapisu za časnik Večer)