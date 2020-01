Kaj je zares na tehtnici?

TeroVesalainen / pixabay

Praznični konec veselega (in debelega) decembra je za nami. Novo leto marsikdo izkoristi za nov začetek, nekateri so si tako v novoletni zaobljubi zadali, da bodo v tekočem letu izgubili odvečne kilograme. OK, že prav, skrb za obče zdravje je pomembna, a žal je boj z odvečnimi kilogrami le boj z mlini na veter, ko na drugih področjih divja vihar.

Čeprav se nekateri pri svojih shujševalnih dietah še vedno zanašajo na več kot sto let staro – in že zdavnaj preživeto dogmo, da je “kalorija enaka kaloriji”, se ob tem žal ne preizprašujejo, kako so bile te kalorije “pridelane”. Kruto ravnanje z živalmi in uničevanje planeta jih pač ne zanima. In medtem, ko nekateri seštevajo zaužite in odštevajo v fitnesu preznojene kalorije, se na zahodu države prešteva trupla nesrečnikov, ki niso dočakali lepših dni. Družbena psihoza je celo privedla do nastanka oboroženih vaških straž, ki v imenu varnosti preganjajo ljudi.

Saj je itak vseeno, važno, da bodo nekateri na Instagramu zažigali v kopalkah.

