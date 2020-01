Zgorel slovenski kip Donalda Trumpa

"Kipa svobode" ni več

"Kip svobode", ko je še stal

© Borut Krajnc

V Moravčah je zgodaj zjutraj zagorela osem metrov visoka lesena skulptura, ki je spominjala na Donalda Trumpa in so jo poimenovali Kip svobode. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz Moravč, policija pa za zdaj dodatnih informacij še nima.

Skulpturo so lani avgusta postavili člani Športnega in kulturnega društva. Ker je lastnik zemljišča, kjer je stal kip, zahteval, da ga umaknejo, so člani društva pisali slovenskim občinam. Pozitiven odgovor so prejeli le iz Moravč, kjer županuje Milan Balažic. Kip, ki je zdaj stal v Moravčah, je bil že konec lanskega leta tarča vandalov. Ti so poskušali ameriškega predsednika spremeniti v "največjega diktatorja in zločinca človeške zgodovine". Narisali so mu brčice, kakršne je imel nacistični voditelj Adolf Hitler, je takrat povedal Balažic. Občina je za kip plačala 1.500 evrov, služil pa naj bi v namen privabljanja turistov.

Pogorišče, kjer je še včeraj stal "Kip svobode"

© Urška Mlinarič / Facebook

Skoraj osem metrov visok »kip«, ki ga je zasnoval arhitekt Tomaž Schlegl. Pri Melanijinem kipu ni povsem jasno, ali sta ustvarjalca z njim mislila resno ali ne, pri »kipu svobode« pa gre za očitno kulturno provokacijo. Tudi podobnost s Trumpom, pravijo ustvarjalci, je zgolj naključna – v skulpturi lahko vsak vidi, kar hoče, odvisno od njegove interpretacije in dojemanja svetovne politike. »Konec koncev pa imajo tudi tisti, ki v kipu vidijo Trumpa, svoj prav. Trump je poosebitev popolne svobode, saj je dokazal, da lahko dela in govori, kar mu pade na pamet, in za to ne bo nikdar odgovoren.«

Kip ni bil spomenik nekomu, temveč opomnik pred nevarnostjo populizma.

O kipu se je govorilo vse lansko poletje, o njem so pisali svetovni mediji, kot so New York Times, BBC, Independent in Observer (zadnja dva sta poudarila podobnost s Hrestačem – v Observerju so ga poimenovali Trumpcracker). Slavnostno odkritje je bilo napovedano že za konec avgusta, vendar so ga zaradi prevelikega zanimanja, ki naj bi presegalo proračun in organizacijske sposobnosti Športnega in kulturnega društva Sela, odpovedali.

zcrN7JavHiw