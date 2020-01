Zveza borcev: »Rupnik je vodil izdajalski boj zoper lastni narod«

Zveza združenj borcev za vrednote NOB je ogorčena zaradi razveljavitve obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. "Sodišče je postalo orodje tistih, ki ne morejo preboleti sramote in bolečine izdajstva ter uporabljajo sodni sistem za maščevanje in širjenje sovraštva," je dejal njen predsednik, oglasile pa so se tudi nekatere politične stranke in Judovski center.

Domobranski general Leon Rupnik na stadionu za Bežigradom v Ljubljani prisega zvestobo Hitlerju in nacistični Nemčiji

© arhiv Mladine

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je z ogorčenjem sprejela informacijo o razveljavitvi obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Obsežno gradivo po njihovih besedah nesporno dokazuje, da je aktivno sodeloval najprej z italijanskim in nato z nemškim okupatorjem. Danes ob 12. uri bo na Dražgošah potekala že 78. prireditev ob obletnici zgodovinske bitke. Ker je bila takšna odločitev vrhovnega sodišča sprejeta tik pred današnjo spominsko slovesnostjo, so v Zvezi borcev prepričani, da gre za "namerno izkoriščanje zgodovine za politične namene in namerno spreobračanje zgodovinskih dejstev".

Vrhovno sodišče je namreč razveljavilo obsodbo zoper Rupnika in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj naj tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ne bi bila obrazložena. Rupnika so zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra 1946 usmrtili pod Golovcem. Leon Rupnik je po koncu vojne skupaj z domobranci in nemškimi vojaki pobegnil v Avstrijo in se predal Britancem, ti pa so ga v začetku leta 1946 vrnili v Jugoslavijo.

Rupnik je bil po besedah zveze združenj borcev za vrednote NOB pod italijansko fašistično okupacijo ljubljanski župan, pod taktirko nacistične Nemčije predsednik pokrajinske uprave Ljubljanske pokrajine, proti koncu druge svetovne vojne pa generalni inšpektor domobranstva. "Vodil je izdajalski boj zoper lastni narod in se podredil idejam nacizma," je zapisal predsednik zveze Marijan Križman.

Izdajstvo je po njegovih besedah dejanje, ki ga ni mogoče zabrisati niti z birokratsko oprostitvijo zločinov, ki so jih izdajalci povzročili proti lastnemu narodu. "Sodišče je tako postalo orodje tistih, ki ne morejo preboleti sramote in bolečine izdajstva ter uporabljajo sodni sistem za maščevanje in širjenje sovraštva," je navedel.

V14a2rp5fAM

SD: Rupnik je bil do zadnjega zvest zavezništvu z okupatorjem

Tudi stranka SD ne bo nikoli pristala na to, da bodo tisti, ki so sodelovanje z okupatorjem postavili pred narodno preživetje, zaradi procesnih razlogov oproščeni. Rupnik je bil po njihovih navedbah "do zadnjega zvest zavezništvu z okupatorjem".

Kot so zapisali, so si Socialni demokrati v zadnjih 30 letih iskreno prizadevali za pomiritev o zgodovini slovenskega naroda in zato sodelovali pri vseh spravnih dejanjih. A "lažniva interpretacija slovenske zgodovine z rehabilitacijo kolaboracije in fašizma" po njihovem prepričanju ne vodi k spravi, ampak slovenski narod vsakič znova oddaljuje od tega, da se pomiri s preteklostjo.

Levica: Bi bila slovenska sodišča pripravljena razveljaviti tudi nürnberške procese proti najvišjim nacističnim funkcionarjem?

Da razveljavitev sodbe kolaborantskemu generalu Rupniku ne spreminja zgodovinskih dejstev in da ne gre za rehabilitacijo, so prepričani tudi v stranki Levica, kjer so zapisali, da so nad odločitvijo vrhovnega sodišča ogorčeni. Dodali so, da je bil Rupnik junija 1942 imenovan za upravitelja Ljubljanske pokrajine in župana Ljubljane, potem ko je bila ta pokrajina po delitvi ozemlja med okupatorji pripojena Kraljevini Italiji. Po kapitulaciji fašistične Italije je od novembra 1943 do konca vojne nadaljeval upravljanje pokrajine pod nacistično okupacijo, so zapisali.

"24. septembra 1944 je postal glavni inšpektor Slovenskega domobranstva, osrednje kolaboracionistične vojaške enote, ki je bila kot podporna enota integrirana v okupacijsko nemško vojsko – tik pred koncem vojne pa je postal tudi njen vrhovni vojaški poveljnik. 20. aprila 1944 in ponovno 31. januarja 1945 je sodeloval pri obeh najbolj eksplicitnih simbolnih gestah paktiranja z okupatorjem: slavnostnih prisegah zvestobe Adolfu Hitlerju, ki sta potekali na bežigrajskem stadionu v Ljubljani," so dodali v Levici in opozorili, da je bil Rupnik je notoričen antisemit, ki je v svojih govorih svaril pred “židovskim uničevanjem slovenskega naroda” in hvalil “boj Nemčije proti svetovnemu židovstvu”. Spomnili so, da ni ostalo zgolj pri retoriki, saj je Rupnikova policija "v letih 1943-44 organizirala deportacije Judov iz Ljubljanske pokrajine, domobranske enote pa so v letih 1944-45 sodelovale pri pobijanju Judov na Tržaškem pod vodstvom generala SS Odila Globočnika".

Rupnik je bil notoričen antisemit, ki je v svojih govorih svaril pred “židovskim uničevanjem slovenskega naroda” in hvalil “boj Nemčije proti svetovnemu židovstvu”.

V Levici so spomnili, da je bilo enako goreče tudi Rupnikovo sovraštvo do komunizma, zaradi česar je od začetka do konca vojne vojaško, politično in ideološko aktivno pomagal okupatorju v boju proti Osvobodilni fronti (OF), osrednji organizaciji narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, v kateri so vodilno vlogo igrali prav komunisti.

"Svoje ravnanje je Leon Rupnik priznal in sicer na procesu, ki ga sodišče zdaj razveljavlja. Z odločitvijo, da se drži formalizmov, je sodišče hkrati sprejelo tudi politično odločitev, ki prispeva k revizionizmu v današnjem času. Sprašujemo se, ali bi bila slovenska sodišča pripravljena razveljaviti tudi nürnberške procese proti najvišjim nacističnim funkcionarjem, saj so tudi ti potekali v pravno-politično neregularnih razmerah, ki jih je pustila za seboj druga svetovna vojna," so zapisali v Levici in dodali, da v primeru Rupnik ne gre za pravico in spravo, temveč za politično motivirano rušenje temeljnih vrednot antifašizma in dostojanstva ljudi, ki so se borili in dali svoja življenja za svobodo. Zato je naša dolžnost, da dejstva in spomine ohranjamo pri življenju. "Sodišča očitno tega ne bodo počela namesto nas," so sklenili.

Judovski kulturni center Ljubljana: O odločitvi vrhovnega sodišča bomo obvestili svetovno javnost

Z "ogorčenjem in zaskrbljenostjo" so odločitev vrhovnega sodišča pospremili tudi v Judovskem kulturnem centru Ljubljana. Po njihovi oceni gre za "prvi korak v politično zainteresirani težnji po rehabilitaciji zločinskega kolaborantskega režima med 2. svetovno vojno".

Kot so navedli, je Rupnikova policija pod vodstvom soobsojenega Lovra Hacina v letih 1943 in 1944 organizirala aretacije in deportacije slovenskih Judov iz Ljubljanske pokrajine, preživela pa jih je le peščica. Prav tako so domobranci pod vodstvom generala Odila Globočnika v letih 1944 in 1945 sodelovali v holokavstu judovskega življa na Tržaškem.

Kot so napovedali v centru, bodo o odločitvi vrhovnega sodišča obvestili svetovno javnost. Prav tako bodo spremljali in se dejavno upirali nadaljnjemu razvoju "teh poraznih dogajanj zanikanja holokavsta, revizije in perverzije zgodovine in oživljanja ter upravičevanja fašističnih in nacističnih grozodejstev".

PREBERITE TUDI: