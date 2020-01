Heil Rupnik!

Kaj pomeni razveljavitev sodbe zoper poveljnika slovenskih domobrancev, generala Leona Rupnika?

General Leon Rupnik na prvi domobranski prisegi na Hitlerjev rojstni dan na bežigrajskem stadionu 20. aprila 1944.

© Fotograf: neznan, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Novembra 2018 je minilo sto let od konca prve svetovne vojne, sto let od strašne morije, ki je terjala milijone življenj, ki je bila tako strahovita, da se je zdelo, da po njej ne bo mogoča nobena vojna več. Bili so to prazni upi. Prvi svetovni vojni je sledila še ena, njej še množica drugih.