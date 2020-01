Janša spet laže

Lažne informacije, ki jih o domnevnem prihodu agentov FBI v Slovenijo širita Janez Janša in Orbanov medij, sta zanikala tako slovenska policija, kot tudi ameriško veleposlaništvo

Janšev tvit

© Twitter

"Letalo C-40 z oznako 10041, opaženo na letališču Jožeta Pučnika 11. januarja 2020 popoldne, pripada 89. enoti za letalske prevoze iz oporišča Andrews v Marylandu. Bilo je na rutinskem poletu za šolanje svoje posadke in takrat v njem ni bilo nobenih potnikov. Špekulacije o povezavi pristanka z agenti FBI so napačne," so za Večer pojasnili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani in s tem postavili na laž Orbanov spletni portal Nova24TV in predsednika SDS Janeza Janšo, ki slovensko javnost strašita z lažno novico, da so v Sloveniji pristali agenti FBI, da bi preiskovali iransko pranje denarja.

"Logično. Zakaj bi FBI obvestil @policija_si, da preiskuje #IranNLBgate v Sloveniji, ko pa to počne ravno zato, ker je slovenska policija sodelovala pri prikrivanju pranja 1 mlrd € za iranski režim pod 3 medn. sankcijami," je včeraj tvitvnil Janša in zapis senzacionalistično opremil s heštegom #VROČE.

Janševe trditve je zanikala tudi slovenska policija, ki je Večeru odgovorila sledeče: "Let, po katerem sprašujete, je s slovensko policijo povezan le v toliko, da je policija opravila svoje zakonske dolžnosti mejne kontrole, tako kot v vseh podobnih preteklih primerih. Ta let ni imel nikakršne zveze s kakršnokoli policijsko preiskavo, v kateri bi sodelovali slovenski policisti, niti v preiskavi finančnih malverzacij, ki jo izpostavljate."

Predsedniku SDS je očitno zmanjkalo municije, zdaj pa v paniki ustvarjanja izrednih razmer strelja slepe naboje.

PREBERITE TUDI: