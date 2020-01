Peter Petrovčič | foto: Borut Krajnc

Dr. Ljubo Bavcon: »Osebno me je prizadelo, saj je Rupnikova policija mojo mamo hudo mučila«

Sodba vrhovnega sodišča, ki rehabilitira domobranskega generala Leona Rupnika, si po mnenju profesorja Bavcona zasluži ustavno presojo in ustavno obsodbo

Razveljavitev sodbe poveljniku domobranskih sil Leonu Rupniku, ki je med drugo svetovno vojno sklenil pakt s hudičem, in posledična rehabilitacija domobranskega generala sta prizadeli dostojanstvo še živečih žrtev domobranstva in njihovih potomcev. Dr. Ljubo Bavcon, že dolgo upokojeni profesor Pravne fakultete v Ljubljani, je eden izmed njih. Z njim smo se pogovarjali o sodbi vrhovnega sodišča, ki Rupnika rehabilitira, njenih pravnih in družbenih implikacijah ter boju za razveljavitev krivične odločitve vrhovnih sodnikov.

Kako ste se počutili ob informaciji, da je vrhovno sodišče razveljavilo obsodilno sodbo zoper domobranskega generala Leona Rupnika?

