»Ni tako kot pri nas, ko same pijane zverine hodijo okoli in se vse utaplja v alkoholu«

IZJAVA DNEVA

"Niso. Ravno v tem je paradoks. Sprva so idealizirali in prikazovali prohibicijo v ZDA kot zgodbo o uspehu, potem pa se je pokazalo, da vsa prizadevanja, vsa propaganda, slavljenje treznih veselic in mlečnih restavracij po švicarskem ali ameriškem vzoru ne pomaga čisto nič. Drago Jančar v svojem romanu Severni sij, kjer je dobro začutil alkoholno klimo na Slovenskem, ugotavlja, da so vsem prizadevanjem protialkoholnih borcev navkljub, gostilne po Mariboru še vedno rasle kot gobe po dežju in da so bili tudi Mariborčani očitno žejni kot gobe. Protialkoholno gibanje pod vodstvom katoliškega duhovnika Janeza Kalana je neprestano vodilo propagandno vojno s poudarjanjem uspehov v Švici in predstavljanjem Amerike kot nekakšne Indije Koromandije, kjer se cedita zgolj med in mleko. Tam ljudje ne pijejo, so poudarjali. Ni tako kot pri nas, ko same pijane zverine hodijo okoli in se vse utaplja v alkoholu. To so trezne, zdrave in suhe družbe oz. države."

(Dr. Andrej Studen, profesor zgodovine z Inštituta za novejšo zgodovino in avtor monografije Pijane zverine, v odgovoru na vprašanje, ali so tudi naši agitatorji spoznali, da prohibicija ni dobra ideja; via MMC)

Dr. Andrej Studen

© Uroš Abram

Ameriško prohibicijo, od začetka katere mineva okroglih 100 let, so v naših krajih protialkoholni borci z obema rokama pograbili za vzor. A vsa propaganda in trezne veselice so bile zaman. Nič ni pomagalo. Danes vemo, da se je prohibicija v ZDA izkazala za totalno polomijo, popivanje se ni končalo, pač pa zgolj preselilo v ilegalo, hkrati se je razrasla mafija, ki je s tihotapljenjem služila milijone dolarjev, so zapisali na MMC.

PREBERITE TUDI: